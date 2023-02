Hace unos días se filtró un comunicado de Netflix en el que, para terminar con el uso de cuentas compartidas, se detallaba que una vez cada 31 días sería necesario conectarse a la red Wifi del titular de la cuenta para verificar que no se estaba compartiendo. La información fue retirada rápidamente ante el enfado de los usuarios y en su lugar, la comprobación se haría a través de un código que se mandaría a través de SMS.

Pero este jueves, Netflix ha sacado otro comunicado en el que se explica detenidamente cómo evitará que personas que no vivan en el hogar del titular de la cuenta puedan usar la cuenta para ver el contenido de la plataforma. Aunque no se dice nada de la comprobación mensual a través de la red Wifi, la cuenta del titular sí que tendrá que estar vinculada a la red del hogar.

De esta manera, Netflix comprobará la IP de la red Wifi para controlar si alguien que no vive en el hogar del dueño de la cuenta intenta acceder a la plataforma. Aquellos que sí que vivan con el titular y se conecten a través de la misma red, no tendrán problemas. Entonces, en el caso de que se tenga compartida una cuenta con familiares, ¿cómo puedo acceder al contenido si no vivo con ellos?

Netflix da una solución a esa problemática por 5,99 euros al mes. Aquellos suscriptores que usen la tarifa estándar de 12,99 euros, podrán invitar a un suscriptor extra por 5,99 euros mensuales. La tarifa premium, de 17,99 euros, podrá invitar a dos. Estos suscriptores adicionales, aunque estén vinculados a la cuenta titular, tendrán correo y contraseñas propias. Aquellos usuarios de Netflix que hasta ahora estaban usando cuentas compartidas viviendo en diferentes hogares, se tendrán que despedir de la plataforma o convertirse en suscriptores extra.