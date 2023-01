La canción que Shakira y el productor argentino BZRP lanzaron la pasada semana está siendo todo un éxito y no ha dejado indiferente a nadie, es por ello que Los Morancos han tomado cartas en el asunto y han decidido parodiar el tema.

Esta parodia, que los hermanos Cadaval han titulado «Esa no es la actitud», hace las veces de una respuesta a Shakira desde el punto de vista de Pique y Clara Chía, interpretados por Cesar y Jorge respectivamente.

Desde un punto de vista siempre humorístico, Los Morancos han reescrito el tema de Shakira con letras como «Sabes que Piqué a mi me picó y le gustó lo que picaba. ¿Qué quieres que haga yo? Claramente te has picado y, conmigo, Shaki la has cagado» El dúo de humoristas ha seguido también el juego de palabras de la cantante colombiana pero dándole su toque personal.

«Tú tranquila no te compliques, déjala a ella que te critique. Lo digo pa’ que la mierda a mí no me salpique» canta un Pique que a la vez hace las veces de BZRP interpretado por Cesa Cadaval.