La Navidad, tal y como se conoce en España, poco o nada tiene que ver con cómo se celebra en otros países del mundo. Aquí, se celebra durante el mes de diciembre y el día importante es el 25 de diciembre, nacimiento de Jesús. Sin embargo, no en todos los países del mundo se celebra de la misma forma. Tampoco en los mismos días ni con los mismos ritos. ¿Cómo se celebra la Navidad a lo largo y ancho del planeta?

Es típico que la noche del 24 al 25, las familias se reúnan alrededor de la mesa para compartir platos caseros y cantar villancicos. Además, es común que se vuelvan a reunir el 25 para almorzar y celebrar la Navidad propiamente dicha. En Japón, debido a que tan solo un 2% de la población es cristiana, la celebración más parecida a la occidental es quedar el día 25 para comer pollo frito de Kentucky Fried Chicken con la familia. En el país nipón, la Navidad es más una jornada romántica para pasar en pareja.

En Finlandia, el día destacado de la Navidad es el 13 de diciembre, día de Santa Lucía. Durante este día, las mujeres más mayores de la familia se atavían con una túnica blanca y se ponen una corona de velas sobre la cabeza. Así vestidas, sirven a sus familiares bollos, galletas, café y vino caliente. Ya en Nochebuena, lo típico es ir a la sauna en familia, y también al cementerio, para recordar a los familiares que ya no están.

En Filipinas, la Navidad dura varios meses. Sí, has leído bien, varios meses, todos aquellos que terminan en -bre: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Desde el mismo 1 de septiembre se pueden escuchar villancicos y las calles aparecen engalanadas con luces y decoración navideña.

Centroeuropa

Si nos vamos hacia centroeuropa, existe una tradición un poco más oscura: la noche de Krampus, o Krampusnach, en alemán. Esa noche, la del 5 al 6 de diciembre, el Krampus, un ser demoníaco con cuerpo de cabra y grandes cuerno,s sale a la calle en busca de los niños que se han portado mal, los azota con una rama de abedul y se los lleva al inframundo.

La Navidad es una fecha en la que los excesos están permitidos. Casi todos comen y beben sin medida y un poco más de la cuenta. En Polonia, la tradición manda servir doce platos en honor a los doce apóstoles. Además, en los hogares más tradicionales, ese día no se come carne. No es inusual que en muchos hogares se deje una silla vacía, un plato y unos cubiertos, símbolo de hospitalidad y una forma de recordar a las personas que ya no están.

Si hablamos de la persona que trae los regalos a los hogares, pensaremos en Papá Noel o en los Reyes Magos. Pues en Bélgica y en los Países Bajos, su «Papá Noel» viene de España y es un obispo. Se trata de «Sinterklaas», un personaje vestido de obispo que viene desde España para repartir regalos a los niños. Va acompañado de Pedro el Negro, otro personaje de piel oscura y ropajes morunos, que regala caramelos a los más pequeños.

Rusia y Ucrania

En Rusia, la Navidad se celebra según el calendario ortodoxo. El 25 de diciembre es laborable allí y la celebración es la noche del 6 al 7 de enero. Esta tradición se traslada también a Ucrania, país con el que mantiene una guerra desde hace casi un año. Es por ello que, tras la invasión rusa, una gran parte de la población ucraniana ha renunciado a celebrar el nacimiento del hijo de Dios según el calendario ortodoxo ruso, trasladando la celebración al estilo europeo.