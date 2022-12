Elena Huelva, la joven sevillana diagnosticada con sarcoma de Ewin, ha compartido un vídeo en sus redes en el que cuenta que le han encontrado «más enfermedad en la tráquea», algo que es «muy peligroso», ya que es «por donde respiramos», ha explicado la joven.

Elena Huelva es una sevillana que en el año 2019 fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. En el caso de Elena, este se le originó en la pelvis con metástasis en los pulmones.

«Ojalá no haber tenido que hacer este vídeo, pero las cosas no están yendo bien», comenzaba diciendo en el vídeo. «No hace falta que diga gran cosa más», decía la sevillana, visiblemente emocionada. Ingresada en un hospital de Madrid debido a las recientes complicaciones, la joven ha enviado un mensaje conmovedor a todos sus seguidores a través de Instagram: «Yo ya he ganado por las personas que tengo a mi lado». «Pase lo que pase, sé que mi vida no se queda en vano, porque he luchado y he conseguido lo que quiero visibilizar».

«Mis ganas ganan»

La sevillana ha escrito un libro que ha titulado «Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente», en el que plasma su experiencia desde que conoció la desafortunada noticia de su enfermedad. «Entre tus manos tienes su historia para seguir la realidad y el día a día en el hospital y en el proceso de la enfermedad. Porque como ella misma dice, sus ganas ganan y ella puede con todo» reza la sinopsis de su libro.

La joven agradece en su vídeo «todo el amor que siempre me habéis dado». Además, recalca que esto no es una despedida de las redes y que «nos vamos a seguir viendo». «Mis ganas ganan y siguen ganando siempre», termina.

Su historia ha llegado a oídos y ojos de muchos, logrando incluso amistad con personas tan importantes como Sara Carbonero, Aitana, Manuel Carrasco o Ana Obregón, que perdió a su hijo recientemente a causa de esta enfermedad. Todos ellos apoyan a Elena en su lucha contra este cáncer y han escrito mensajes de cariño en su publicación.

El sarcoma de Ewing

El sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer poco frecuente que afecta principalmente a niños y adolescentes, se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Algunos de los síntomas del cáncer contra el que lucha la sevillana Elena Huelva son dolor, hinchazón y sensibilidad cerca del área afectada, dolor de huesos, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida o pérdida de peso sin intentarlo.

Esta fue la enfermedad que acabó con la vida de Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. que logró superarlo pero en febrero de 2020 ingresó en el hospital tras sufrir una recaída.