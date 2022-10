‘Joaquín, el novato’ ha causado furor en redes sociales. La gran apuesta de la temporada de Atresmedia fue líder de audiencia este miércoles con un 29,5% de share. El futbolista del Betis Joaquín Sánchez se ha estrenado en su faceta de showman conduciendo un programa de formato entrevista debutando con el cocinero Dabiz Muñoz.

El jugador confiesa una intimidad en ‘Joaquín, el novato’

Las expectativas de ‘Joaquín, el novato’ eran insuperables. Unos minutos antes del show Los Morancos desearon en varias ocasiones «mucha suerte al fenómeno de Joaquín» desde el plató de El Hormiguero. Lo que nadie se imaginó es que el futbolista del Betis fuera a confesar un secreto que se ha quedado en el aire: «Yo nací con un huevo defectuoso, yo nací con un huevo sin hacer».

Según recoge Abc, Susana Griso en su programa matinal de este jueves quedaba anonadada por tales declaraciones, reconociendo que no sabía si se trataba de realidad o broma. Sea como fuere, la proximidad al público, el lenguaje sencillo y la comparativa constante entre la vida de Joaquín y su primer entrevistado, Dabiz Muñoz, han sido la combinación perfecta para su buena acogida.

Un Dabiz considerado el Mejor Cocinero del Mundo según The Best Chef Awards 2022 se sinceró con Joaquín reconociendo que no descartaba ser padre con su mujer Cristina Pedroche pero «sabiendo que tendremos que renunciar a parte de nuestras carreras profesionales».