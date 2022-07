En Estados Unidos ha muerto una niña por una infección descontrolada de piojos. Así lo ha adelantado Diario de Sevilla, publicación que también ha recogido que se acusa a la madre y abuela de la menor por asesinato por dejadez.

En esta línea, las autoridades pertinentes norteamericanas estiman que se trata de un delito de abuso infantil ya que, además de encontrarse en un estado muy avanzado tal infección, la niña de nueve años tenía anemia, dolor de garganta, cabeza y presentaba dificultad para respirar.

Infecciones de piojos

Los piojos son unos insectos que suelen habitar en las cabezas de los humanos, especialmente en la de los niños, en épocas de calor, aunque pueden aparecer en cualquier momento del año.

Se suele relacionar con el contacto de los menores con la tierra y vegetación, pero suelen ser contagios controlados que con un tratamiento sencillo desaparecen sin problemas. Para morir por una infección por piojos, fuentes consultadas por Sevilla Actualidad aseguran que los insectos se habrían proliferado de forma exponencial durante, al menos, un año. Sea como fuere, madre y abuela se enfrentan a acusaciones graves por maltrato infantil.

Cuando los sanitarios acudieron a la casa, la niña que ha muerto por infección de piojos no respondía a ningún estímulo, fruto de la gravedad de la infección y no pudieron hacer nada por su vida. La madre y la abuela han sido detenidas pero todavía no se ha pronunciado más allá la justicia.