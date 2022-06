Llega una de las etapas más importantes en la vida par algunas personas. Llega la Selectividad 2022, o la PEVAU, como se llama ahora. Es un examen en el que muchos adolescentes creen jugarse el futuro, que de esa nota dependerá quiénes serán mañana, y en parte no les falta razón, pero al fin y al cabo es un conjunto de exámenes que miden los que has trabajado durante dos años, y especialmente sobre el último. Los consejos variarán en función de las personas que los den, porque dependerán de su experiencia personal, y también servirán o no en función según cada estudiante.

El consejo más importante, y este sí que vale para todos los estudiantes, es no dejar gran cantidad de materias para estudiar en los días previos a la PEvAU. Se debe tener en cuenta que los contenidos evaluables son muy amplios y en los días previos no se alcanza a estudiar o revisar todo, por lo que el primer consejo es, además de trabajar durante todo el curso, establecer un planning de estudios con una cierta antelación para que todo el temario de cada asignatura sea revisado.

Por otro lado, se debe completar con antelación la entrega de la inscripción y el pago de las tasas para que el hecho de entregarlo en fechas límite aumente la sensación de nerviosismo. Junto a esto, verificar qué se debe llevar al examen. Lo principal con lo que se debe acudir a los exámenes es con el DNI y el comprobante de la inscripción. Si para alguna materia se necesita algún material específico como calculadora o material para asignaturas de dibujo, asegúrate de que no falte nada y de que todo esté en perfecto estado.

En los días previos, además de revisar todo, se debe priorizar el descanso. Piensa que, si has trabajado bien durante todo el curso y has dedicado horas en casa a la preparación de los exámenes, en los días previos ya poco más puedes hacer, más que descansar correctamente para llegar a los exámenes en plenas facultades. Esto es una carrera de fondo y no de sprint.

Por último, en cuanto a las consideraciones previas, ten localizado correctamente el lugar donde debes realizar el examen, el método de transporte con el que irás, e intenta llegar con bastante antelación. Puede pasarte que no encuentres fácilmente el aula que te han asignado para la prueba.

Durante los exámenes, intenta relajarte y concentrarte en lo que estás haciendo. Lee tranquilamente los enunciados de las preguntas. Revisa las posibles faltas de ortografía que hayas podido cometer, comprueba que los que has escrito es correcto antes de entregarlo, tendrás tiempo de sobra.

De cara a la redacción de las respuestas es muy importante que todo esté bien ordenado para que cuando el corrector lo lea lo vea bien estructurado. Eso le dará mucha mejor impresión que si se escriben muchos conceptos seguidos y que no guarden una relación.

Después de los exámenes, solo queda conocer la nota e informarte de las notas de corte de los grados que más te interesan en la universidad en la que quieras estudiar. Debes estar atento a los plazos de inscripción en las carreras que establezca cada universidad.

¿Cuándo son los exámenes de Selectividad en Sevilla?

La Universidad de Sevilla ya ha publicado el horario de los exámenes de las distintas asignaturas y cómo se organizarán entre los tres días que durará la Selectividad de este 2022. El primer día, el 14 de junio, de 08:30 horas a 10:00 se hará el examen de Lengua castellana y Literatura II. A continuación tendrá lugar el de Historia de España. Y, por último, el examen de la Lengua extranjera.

Para el segundo día de la prueba quedan las materias de Fundamentos del arte II, Latín II y Matemáticas II, después Griego II y Matemáticas aplicas a las Ciencias Sociales y como última prueba del día, Historia de la Filosofía y Física.

Ya para el tercer día de exámanes quedan las asignatura de Dibujo técnico II, Cultura audiovisual II y Biología en el primer turno. En el segundo, Lengua extranjera (fase de admisión), Diseño, Geografía y Qu-ímica. Para el tercer y último turno, Artes Escénicas, Economía de la empresa, Historia del Arte y Geología.

A partir de las 17:00 horas del tercer día se ubicarán los exámenes que no se hayan podido realizar en fecha y día por coincidencia horaria con otra materia.

¿Cómo se calcula la nota de Selectividad?

Para calcular la Nota de Admisión a un determinado Grado, se escogerán las calificaciones de un máximo de dos materias (de las superadas en Pruebas de Admisión) que multiplicadas por los respectivos parámetros de ponderación otorguen la mejor de las Notas de Admisión.

0.60 * NOTA MEDIA DE BACHILLERATO + 0.40 * PRUEBA DE EVALUACIÓN

Título Bachiller + PEvAU (obligatoria) + Pruebas de admisión (asignaturas voluntarias)

NA=0.60*NMB+0.40*CPEvAU + a*M1 + b*M2

Ciclo formativo de grado superior + PEvAU

NA= NMC + aM1 + bM2

Ciclo formativo de grado superior + PEvAU + Pruebas de admisión

NA=0.60 * NMC + 0.40 * CPEvAU+ aM1 + bM2

*NA: Nota de admisión.

NMB: Nota media de Bachillerato; NMC: Nota media de Ciclo Formativo de Grado

Superior.

CPEvAU: Calificación de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad.

M1 y M2: Calificaciones, de las materias superadas en las Pruebas de Admisión y/o

la calificación de la materia Troncal General vinculada a la Modalidad de Bachillerato

realizada en la Prueba de Evaluación, que proporcionen mejor nota de admisión una vez

multiplicadas por los parámetros de ponderación.

a y b: parámetros de ponderación de las P

Sedes de la Selectividad 2022 en Sevilla

Las sedes de Sevilla capital para la Selectividad 2022 estarán ubicadas en centros universitarios de los distintos Campus de la US. Así, en Reina Mercedes habrá seis sedes, dos en la ETS de Ingeniería Informática y una en cada uno de las siguientes centros: Facultad de Biología, Facultad de Matemáticas, ETS de Ingeniería de Edificación y ETS de Arquitectura. En el Campus Central se ubicarán dos sedes, una en la Facultad de Filología y otra en la Facultad de Geografía e Historia. En el Campus de Ramón y Cajal / Pirotecnia, habrá cuatro sedes, ubicadas dos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y una en cada uno de las siguientes Centros: Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias del Trabajo. Por último, en el Campus Cartuja se ubicará una sede en la ETS de Ingeniería y en el Campus Macarena una en la Facultad de Medicina.

En cuanto a las sedes comarcales estarán ubicadas en Arahal (IES La Campiña), Carmona (IES Maese Rodrigo), Cazalla de la Sierra (IES El Carmen), Écija (IES Luis Vélez de Guevara), Las Cabezas de San Juan (IES Delgado Brackenbury), Lebrija (IES Virgen del Castillo), Lora del Río (IES Axati), Los Palacios y Villafranca (IES Al-Mudeyne), Morón de la Frontera (I.E.S. Fuente Nueva) y en Osuna, en su centro universitario.

El Tribunal único de la PEvAU en la Universidad de Sevilla estará compuesto por más de 700 profesionales, entre miembros de la Comisión Universitaria, responsables y secretarios de sedes, vocales correctores y vocales vigilantes (tanto personal docente universitario como profesorado de enseñanza secundaria), personal de administración y servicios (tanto universitario como de enseñanza secundaria), vocales de apoyo especialistas para la sede ANEAE y vocales colaboradores de centros educativos de secundaria.