La parte rusa, en las negociaciones que se están desarrollando en Turquía, se ha mostrado abierta a que Ucrania entre a formar parte de la Unión Europea pero no a que lo haga en la OTAN. Según publicaba el diario británico Financial Times, Rusia y Ucrania se encuentran cada vez más cerca de llegar a un acuerdo para firmar la paz.

El borrador del acuerdo, al que ha podido acceder la fuente mencionada, recoge, además, el compromiso de Ucrania a no desarrollar armas nucleares. Tampco permitirá bases militares extranjeras en su territorio. En dicho texto no se aborda el asunto de los territorios ucranianos anexionados por parte de Rusia, pero según el Financial Times es un tema que abordarán personalmente Putin y Zelenski en caso de que se avance en el acuerdo de paz.

La reunión de este martes entre negociadores de Rusia y Ucrania se ha celebrado en Estambul, la capital turca, donde ha estado presente Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco ha instado a ambas partes a la finalización del conflicto armado. En dicho encuentro también ha estado presente el magnate ruso Roman Abramovic, expropietario del Chelsea. Según apuntan desde la delegación rusa, no ha acudido como parte del comité ruso, sino como algo parecido a un intermediario cuya función es acercar a las partes.

Mariupol cifra los fallecidos en 5000

Según fuentes locales ucranianas, las personas fallecidas en la ciudad de Mariupol (Ucrania) por los bombardeos de Rusia alcanzarían ya las 5000. Entre esas víctimas se encontrarían 210 niños. Las mismas fuentes aseguran que el 90% de las viviendas de la ciudad ha sufrido daño y que al menos 160.000 personas se encuentran todavía atrapadas en la ciudad sin servicios básicos.

El número de refugiados ucranianos roza los cuatro millones

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de personas que han huido de Ucrania a causa de la guerra roza ya los cuatro millones. En concreto esta cifra asciende a los 3,9 millones de personas.

Polonia es el país que más refugiados está recibiendo. En total unos 2,9 millones de refugiados han pasado al territorio polaco, donde no todos se han podido quedar. Muchos de ellos recibieron una primera atención básica y luego se trasladaron a otros países de la Unión Europea.

Sevilla ha recibido 226 peticiones de asilo de refugiados ucranianos. En la ciudad, el ayuntamiento está trabajando desde el inicio del conflicto para poner a disposición de los refugiados ucranianos los recursos disponibles.

En materia de Extranjería se ha dado prioridad a la tramitación de la protección temporal en las Oficinas de Extranjería. Hasta el momento, han solicitado este trámite (a fecha 23 de marzo) un total de 226 refugiados procedentes de Ucrania. Estos trámites los han realizado en las oficinas de Extranjería y comisarías de Policía.

La resolución se notifica al solicitante de forma electrónica, siempre que sea posible, en un plazo máximo de 24 horas, de forma postal o por comparecencia personal ante comisarías u oficinas de extranjeros. Además, quienes obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.

Para tramitar la documentación, los solicitantes pueden acudir a los puntos habilitados donde funcionarios de la Policía Nacional toman sus datos identificativos y otros elementos, un trámite para el que se cuenta con intérpretes de idiomas, y en el que se les expide un resguardo acreditativo de su solicitud de protección, en el que consta además un NIE asignado.