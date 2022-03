El actor Will Smith ha sido protagonistas en la gala de los Oscar celebrada la pasada madrugada. Y no lo ha sido por haber sido galardonado, sino por una acción reprochable. El cómico Chris Rock, en su actución en la gala hizo un chiste sobre la alopecia que sufre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett.

Ahí fue cuando el reconocido actor de Filadelfia se levantó de su asiento en el graderío y se dirigió al escenario, donde se plantó frente al cómico y le propinó un golpe. Después, tras volver a sentarse donde le correspondía. Desde ahí, comenzó a gritarle a Chris Rock de malas maneras que no volviese a mencionar a su mujer.

Will Smith ensucia su Oscar con la agresión

Esta reacción inaceptable por parte de Will Smith ante el chiste de Chris Rock solo le han servido para que se hable más de eso que de el Oscar que recibió por su actuación en la película El método Williams. Este film trata sobre la vida de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams, y sobre cómo su padre las formó.

En la película, Will Smith interpreta al padre de las tenistas, un hombre que creía férreamente en el futuro de sus hijas y las educó en la mentalidad luchadora y ganadora que luego mostraron en el tenis profesional.

Gran parte de la crítica cinematoráfica apostaba por Will Smith para el Oscar, como así ha sido pero esta agresión ha dejado en segundo plano su actuación en la película que ha dirigido Reinaldo Marcus Green.