Campofrío ha vuelto a sacar su spot navideño de cada año, esta vez con una marcha interpretada por Virgen de los Reyes. El anuncio, centrado en el miedo a la pandemia y a todos los problemas actuales, en general, ha estado acompañado por la marcha A la Gloria de la Agrupación Musical de la Virgen de los Reyes.

Además, del acompañamiento musical de Virgen de los Reyes, ha sido muchas las caras conocidas que se han visto en el vídeo navideño de Campofrío. Karra Elejalde, como protagonista del spot; las actrices Candela Peña y Belén Cuesta; el actor Carlos Areces, e incluso El Cejas, han formado parte de este esperado anuncio en el que se aborda el temor hacia temas relevantes y mundanos.

“Acojonados”, nuestro anuncio de esta Navidad que te invita a superar tus miedos y vivir cada día como sólo nosotros sabemos hacerlo. Porque lo que de verdad acojona es que se nos olvide que ¡la vida es acojonante! #VivirEsAcojonante #SaberDisfrutar pic.twitter.com/tTkUoAPWZj — Campofrío España (@Campofrio_es) December 9, 2021

Elejalde encarna a un hombre que teme a todo lo que le rodea: la pandemia, el precio de la luz, la tecnología, e incluso el agua. El hombre deja de saludar a sus vecinos, no se ducha, no sale a la calle, y encierra además en un armario todos sus aparatos electrónicos. Sin embargo, cuando se encuentra aislado de la sociedad, a oscuras en su salón viendo la tele, ve el testimonio (real, por cierto) de una mujer, habitante de La Palma, que lo ha perdido todo por la catástrofe del volcán pero que, aún así, sigue adelante. Es ahí cuando el protagonista se da cuenta de que «lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante» dice al final del spot.

El testimonio de Victoria Torres

Lo que conmueve a Karra Elejalde en el anuncio es el testimonio de Victoria Torres, habitante de La Palma y afectada por el volcán. «Un volcán construye al mismo tiempo que construye. Mis viñas están en ceniza volcánica. Forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa. Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6000 personas fuera de casa. Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue», dice Torres.

Este testimonio hace que Elejalde se levante de su silla y salga a la calle a vivir. Vuelve a ducharse, a saludar a sus amigos, e incluso deja que el amor llame a su puerta de nuevo. Una invitación a compartir, a disfrutar de la vida y a no tener miedo de vivirla que Campofrío ha querido plasmar en su spot navideño. Todo ello, acompañado con una banda sonora marca Sevilla: la marcha A la Gloria de la Agrupación Musical de la Virgen de los Reyes, que aparece en el momento exacto en el que la vida vuelve a cobrar sentido para el protagonista.

