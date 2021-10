Sevilla, también en Halloween, se divide en dos, en esta ocasión a raíz de un cartel que se ha viralizado: ¿celebrar o no esta festividad? y sobre todo… ¿Cómo hacerlo? Durante este viernes, los más pequeños de las casas han asistido a sus centros escolares con sus más terroríficas galas: disfraces de Halloween. Algunos con maquillaje incluido.

Las costumbres, que viajan como nosotros por todo el mundo, muchas veces llegan para quedarse, como ha sucedido con esta fiesta de origen anglosajón pero repercusión estadounidense. Muchas personas, que están a favor y lo ven como una oportunidad, disfrutan de la fecha disfrazándose y acudiendo a distintos planes de ocio para la ocasión que la ciudad plantea; otros se resisten y recuerdan que la costumbre de Sevilla es visitar a sus difuntos y recordarlos.

Un vecino de Lebrija ha dejado clara su postura ante este debate y, para que nadie llame a su puerta con un «truco o trato» típico de la festividad en Estados Unidos, ha escrito a mano un cartel que no da lugar a equivocación: «En esta casa no hay ni truco ni trato. Hay papas aliñá y mosto. Esto es Lebrija. No Wisconsin. Lo siento»

Cartel Halloween en Lebrija que es viral en redes sociales

Al final del mensaje añade una disculpa ante los posibles niños que pudieran acercarse a la vivienda con intención de llamar y pedir dulces. Un mensaje que se ha viralizado a través de las redes sociales y que, un año más, ha vuelto a avivar el debate en las redes y en la ciudad.

