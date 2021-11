La sesión parlamentaria de este miércoles ha quedado marcada por el grito que ha proferido un diputado de Vox a la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Varios diputados allí presentes confirmaban a distintos medios que un diputado desde la bancada donde se sitúa Vox gritó «gilipollas» a la ministra Montero.

Rápidamente, María Jesús Montero solicitó a Iván Espinosa de los Monteros que «amonestara» a su compañero, sin identificar a un diputado en concreto y sin repetir la palabra que supuestamente se escuchó. Al no producirse movimiento alguno, tuvo que entrar en acción la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, pidiendo que se «retirara» un calificativo que no repitió «por respeto a la cámara».

Al no pronunciarse nadie, terminó por pedir que se retirara el insulto del diario de sesiones. Pero este incidente no fue el único en esta sesión. Al referirse el diputado de Compromís, Joan Baldoví, al líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, el diputado Juan Luis Steegmann, portavoz de Sanidad del partido, le gritó «eso no se lo dices a la cara».

Y como si de una pelea en un patio de colegio se tratara, el diputado de Compromís le respondió «cuando quieras y donde quieras». Además, ha añadido que los diputados de Vox son unos «chaqueteros» que «que desertaron del PP cuando se acabaron la ubres que les amamantaban».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...