El Tribunal Constitucional ha anulado finalmente el impuesto de plusvalía municipal que cobraban hasta hoy los ayuntamientos españoles. Este impuesto resulta para el tribunal de garantías incostitucional al considerar que el sistema de cómputo objetivo no corresponde a la realidad. Han sido nueve magistrados del Constitucional los que han decidido acabar definitivamente con este impuesto.

Este impuesto gravaba la venta de inmuebles a terceros incluso cuando esa venta se realizaba por un importe menor al invertido en primera instancia. Este tribunal señala que este gravamen afecta al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución Española.

Esta resolución no tendrá carácter retroactivo, por lo que los consistorios españoles no tendrán que devolver una elevada cuantía que supone una gran parte de sus ingresos. Así, no podrán volver a cobrar este impuesto a no ser que encuentren una forma que sea viable constitucionalmente.

El propioTribunal ya declaró este impuesto como inconstitucional el pasado año 2019, por lo que esta anulación del mismo acaba por completo con un gravamen que ha sido denunciado en numerosas ocasiones dada la injusticia que suponía.

Así, el Constitucional anula definitivamente el impuesto municipal de plusvalía que hasta ahora cobraban los ayuntamientos españoles.

