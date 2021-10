Concha Márquez Piquer, hija de la mítica coplera Concha Piquer, ha fallecido en Madrid. La periodista Beatriz Cortázar contaba hace apenas un año en el programa «Lazos de Sangre», en un programa dedicado a Concha Piquer, que el estado de salud de Concha Márquez Piquer era delicada: «La salud de Concha Márquez Piquer no está bien. Ella ya no sale de casa a penas. Ya no hace esos grandes viajes».

Hoy, la familia ha confirmado el fallecimiento a sus 75 años de edad. Personas del entorno han contado que fallecía a las cuatro de la tarde, tras haber estado 35 días ingresada en el hospital madrileño Quirón. Concha padecía de una infección pulmonar desde hace semanas contra la que ha estado batallando.

Según expresaba el programa «Sálvame» hace unos días, experimentó una leve mejoría que incluso le permitió recibir visitas. Hoy su familia y mas allegados han tenido que despedirse de ella tras el equipo médico confirmarles que no podían hacer nada más.

Su marido y sus hijas le han acompañado en todo momento y darán su último adiós el próximo 20 de octubre en Madrid. La despedida se realizará en la más estricta intimidad, tal y como Concha Márquez Piquer deseaba.

Famosa desde la cuna

Fue hija del torero Antonio Márquez (Belmonte Rubio) y de la mítica tonadillera Concha Piquer y fue amadrinada por la primera dama argentina, Eva Perón. Desde muy joven decidió seguir los pasos artísticos de su madre y dedicarse al mundo de la canción.

En octubre de 1962, con 16 años contrajo matrimonio con el matador Curro Romero de quien se divorcia en 1982. Debuta a los 24 años en una Gala Benéfica en el Teatro Calderón de Madrid. Un año después, el 21 de junio de 1970, hacía su presentación oficial en otra gala, en este caso en el Teatro de la Zarzuela, con un recital de 20 canciones y acompañada de una orquesta de 35 profesores.

El éxito es fulminante e inmediatamente es contratada por la compañía discográfica Columbia con la que graba varios discos. Al año siguiente, 1971 quiere presentarse también como actriz y para ello elige un libro sobre La Bella Otero, escrito por el autor Joaquín Calvo Sotelo, su título; Un millón de Rosas. Se trata de una comedia musical, con la que se presenta en el Teatro Maravillas de Madrid, permaneciendo en cartel más de seis meses.

En 1977 es seleccionada para representar a España en el Festival de Bulgaria, en el que participan 26 países y donde compite con cantantes de renombre internacional, entre ellos Shirley Bassey y Albano. Resulta ganadora con la canción “Conjura” que desde entonces lleva incorporada a su repertorio.

Durante las siguientes cuatro décadas ha centrado su trayectoria, esencialmente en el ámbito de la copla, con una extensa discografía, aunque su popularidad siempre se ha visto ensombrecida por la fama de su madre.

