Anoche, Concha Velasco acudía a Lazos de Sangre de TVE junto a su hijo, donde reveló su intento de suicidio, para hacer un repaso de su vida profesional y personal, todo esto tras su adiós a los escenarios esta misma semana. En este repaso de su vida, la actriz también hablo de su matrimonio con Paco Marsó.

La sorpresa llegaba cuando Concha relataba su intento de suicidio. En aquel momento, la actriz y presentadora, vivía en un hotel junto a su perra tras haber perdido su casa. Estando Concha Velasco en la cama, oyó relatar a Paco Marsó por televisión, de forma muy convencida, que nunca quiso a Concha Velasco y que su relación no había sido auténtica.

«Oí decir todas esas cosas a Paco que cogí en el minibar…», recordaba Concha, «me había tomado todos los frascos, un bote de lexatin. No es que me quisiera suicidar; quería dormirme y que se me quitara el dolor» continuó. Quien salvó la vida de Concha Velasco fue, también, un personaje televisivo: Andreu Buenafuente.

Concha Velasco no ha dudado en contarnos toda la verdad acerca de uno de los momentos más difíciles de su vida: su intento de suicidio. #LazosConchaVelasco ➡ https://t.co/2xM4Da9tZR pic.twitter.com/hDZVbmItMm — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) September 22, 2021

La pareja de Andreu Buenafuente, Silvia Abril, que también se encontraba en el programa presentado por Boris Izaguirre, declaraba: «Concha nos ha hablado muchas veces de este capítulo durísimo de su vida; el momento en el que decide poner fin a su vida». «La visión de mi programa y mi persona le provoca una risa que en aquel momento le reanima», contaba Andreu Buenafuente.

Concha, que confiesa haber estado enamorada de Paco Marsó y Andreu Buenafuente, cambió tras la ingesta de canal y comenzó a ver el programa del televisivo Andreu Buenafuente: rió y lloró con el programa, se hizo a sí misma un lavado de estómago y llamó al médico del hotel. «Me dio un ataque de risa y lo vomité todo. Llamé al médico del hotel que me dijo ‘bueno, se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente» , contaba Concha.

