Las redes han estallado durante estos días ante la emisión de un spot de barritas de chocolate. El anuncio, protagonizado por el influencer Aless Gibaja, ha sido retirado de la televisión por homofobia. En el spot se puede observar cómo un camarero se acerca al joven y le ofrece una barrita de chocolate. Gibaja, al morderla, cambia totalmente y se convierte en un hombre sin ‘pluma’. El eslogan: «No eres tú cuando tienes hambre».

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, además de Podemos, se han hecho eco del anuncio y han mostrado su repulsa hacia el mismo a través de las redes sociales.

«Es vergonzoso y lamentable que a estas alturas haya empresas que sigan perpetuando estereotipos y promoviendo la homofobia y la plumofobia. Si necesitáis algo de formación para la próxima vez, aquí estamos», sentenciaba la FELGT.

Por otro lado, la agrupación de Podemos en Andalucía, a través de su cuenta de Twitter, también condenaba el anuncio y pedía su retirada por «homofobia repulsiva». «Lamentable anuncio de Snickers. Homofobia repulsiva. Es intolerable que se permita realizar este tipo de anuncios, en pleno auge de la violencia de LGTBIfobia», afirmaba Podemos.

Íñigo Errejón también se ha manifestado en contra de este spot publicitario, el cual asegura no parecerle gracioso. «A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI».

Asimismo, el activista y jugador de waterpolo, Víctor Gutiérrez, también se ha pronunciado y ha criticado a la marca por el anuncio. El jugador ha hecho alusión a la costumbre de las marcas de poner la bandera LGTB a sus eslóganes cuando llega es mes del orgullo, aunque el resto del año no promulguen los mismos ideales.

El activista no entendía cómo el influencer «se presta a esto», ya que el joven pertenece al colectivo.

Disculpa de la marca

Tras el revuelo causado, la marca ha emitido un comunicado a través de sus redes en el que afirma «retirar la campaña» «con el fin de evitar propagar un mensaje que pueda ser malinterpretado». Un gesto que ha sido aplaudido por mucho en las redes.

