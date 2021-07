Desde el 1 de junio de este mismo año, el funcionamiento de los precios de las tarifas eléctricas ha cambiado, lo que ha causado confusión y ha provocado quejas en todo el país. Desde el día del cambio, existen unos tramos horarios (punta, normal y valle) de los que depende el precio de la energía que consumimos. Más allá de organizarnos para utilizar los aparatos eléctricos en las horas más baratas, como es obvio, existen otros métodos de paliar el cambio en las tarifas y ahorrar a final de mes con nuestra Tarifa eléctrica.

El método más relevante y significativo para reducir gastos en energía eléctrica es, indudablemente, la instalación de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo. Estas instalaciones sirven tanto para empresas como para viviendas familiares, ya que el razonamiento detrás de su eficiencia es el mismo. Tengamos una nave industrial o un pequeño adosado, podemos servirnos de los beneficios económicos y de ahorro que aportan estas instalaciones.

Tampoco debemos olvidar que España y en concreto Andalucí es la zona de Auropa con mayor horas de sol al año (por ejemplo, Sevilla tiene más de 3.000 horas) lo que hace que nuestra instalación fotovoltaica sea más rentable aún, obteniendo mayor ahorro que otros lugares.

Ahorro para las empresas

Las empresas ahorran usando estas instalaciones porque las horas solares más intensas coinciden con las horas laborales y, a su vez, con el tramo horario más caro en la factura eléctrica. De este modo, poder generar electricidad mediante las horas de sol durante las horas en las que más cara es la energía viene perfecto a la empresa, que acabará ahorrando. Se compensa el mayor precio de la energía con la energía que han generado las placas solares en ese mismo momento.

Ahorro para los hogares

Del mismo modo, cualquier persona puede reducir el gasto energético en su casa y aprovecharse de esta oportunidad de ahorro, ya que las horas de más producción energética de las placas coinciden con el horario más caro. Al final, esto se nota en el consumo total mensual y ayuda a pasar los tramos más caros del día con menos presión y con más libertad a la hora de hacer uso de nuestros aparatos eléctricos como la televisión, la videoconsola o la lavadora. Además, gracias a la compensación por excedentes, es decir, por la energía producida por las placas que no utilices, reducirás aún más la factura.

Subvenciones y bonificaciones

No debemos olvidar, por otro lado, que existen Subvenciones fotovoltaica autoconsumo 2021 para los usuarios de placas solares, como las que ofrece la Junta de Andalucía desde hace un tiempo. Y, mejor aún, se puede optar a recibir bonificaciones en el IBI para pagar menos impuestos si así se desea. Así, vemos que usar estas instalaciones solo proporciona ventajas tanto a empresarios como a personas que vivan solas o en familia.

En resumen, las instalaciones de placas solares fotovoltaicas son uno de los mejores paliativos para el nuevo funcionamiento de las tarifas eléctricas. El hecho de que las horas de sol más productivas correspondan con los tramos horarios más caros es una coincidencia que no deberíamos dejar de atender si nos importa ahorrar en la factura de la luz. Dado que no podemos cambiarlo, debemos afrontar el cambio de manera inteligente y eficiente, y no hay nada mejor para esto que las placas solares.

