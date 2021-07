Los autotest COVID-19 sin receta ya son una realidad. Hasta ahora, en caso de querer adquirir un test de autodiagnóstico, era necesario acudir con receta médica. Sin embargo, a partir de mañana, y gracias a la modificación del Real Decreto 1662/2000, se podrán adquirir los autotest sin que se necesaria una receta médica.

La llegada de estos test es crucial y se produce en un contexto de eclosión de casos de la cepa Delta del virus. Una cepa muy unida a la población joven, que aún no se ha vacunado del todo, y casi un año después de que farmacéuticos lo pudieran. Los test estarán disponibles en todas las farmacias de España, aunque no tendrán validez oficial ante ningún organismo. Servirán, eso sí, para poder llevar un seguimiento personal de la enfermedad.

¿Cuál será el precio de los autotest COVID-19?

Al tratarse de un producto sanitario de venta libre, estos autotest no tendrán un precio intervenido y será el fabricante el que establezca su valor. No obstante, la mayoría lo sitúa en torno a los 10 euros. Otros fabricantes lo estiman entre los 3 y los 7 euros, aunque la opción más repetida es que se encuentre entre los 10 y los 12 euros.

A pesar de ello, estos productos no soportarán IVA y, en el momento de su lanzamiento, se podrán encontrar ocho test de diferentes laboratorios. Tres serán de anticuerpos y cinco de antígenos.

Antígenos o anticuerpos, ¿cuál elijo?

A la hora de realizar una prueba de autodiagnóstico, es conveniente conocer cómo se llevan a cabo y cuál es la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Lo único que comparten es que ambas permiten al usuario realizarse la prueba sin necesidad de personal sanitario.

En el caso de la prueba de antígenos, está preparada para realizarse los siete días posteriores al supuesto contagio, momento en el que aparecen los primeros síntomas. Consta de un bastoncillo, de tres centímetros aproximadamente, que habrá que introducir hasta el fondo de una fosa nasal. Dependiendo del fabricante, a veces solo será necesario recoger una muestra de saliva.

Se deberá remover un par de veces y, posteriormente, colocarlo en un medidor. 15 minutos es lo que tarde en arrojar los primeros resultados: las líneas T y C aparecerán marcadas si es positivo. Por el contrario, si es negativo, solo aparecerá la línea C. En el caso de que no apareciera ninguna línea, significaría que el test es no válido.

En el caso de la prueba de anticuerpos, se trata solo de un pequeño pinchazo. Este autotest, conocido también como test serológico, funciona con una extracción de sangre, normalmente de un dedo. Los resultados no tardan más de cinco minutos en aparecer y muestran si la personas ha pasado la enfermedad o no. Por lo tanto, no es útil para detectar si la persona tiene el virus en ese momento.

