En el día de ayer saltó la noticia que Gonzo y el equipo del conocido programa Salvados de La Sexta fueron expulsados de Marruecos. El equipo del programa estaba investigando sobre el suceso que aconteció el pasado mes de febrero cuando murió un grupo de trabajadores en una fábrica textil de este país.

No estaban grabando un reportaje, solo haciendo el trabajo de fondo que conlleva un reportaje de estas características: conocer de primera mano a las personas y al lugar e ir verificando y comprobando las historias que cuentan los locales.

«No hemos sido detenidos», aseguró el presentador

Las noticias del día de ayer comunicaban que tanto el presentador como el equipo de Salvados habían sido detenidos y expulsados de Marruecos. Para aclarar lo sucedido, Gonzo ha publicado un vídeo en la cuenta de Twitter de Salvados. En él, el presentador gallego explica que no fueron detenidos sino que todo se debe, en principio, a un problema burocrático.

«Estábamos tomando un té en una terraza cuando se acercaron unos policías de paisanos y nos preguntaron que estábamos haciendo y nos pidieron la documentación», ha declarado el conductor del programa, y añade que el problema ha sido que no solicitaron el permiso de trabajo: «pensábamos que al no venir a grabar no era necesario». Los policías le explicaron que al ser periodista deben pedir un permiso para entrar a Marruecos.

Se contabilizaron 25 muertos en una fábrica textil marroquí

Los trabajadores se encontraban en una fábrica ilegal del norte de Marruecos. Un cortocircuito eléctrico provocó la muerte de al menos 25 trabajados de esta fábrica textil ilegal. El centro de trabajo se encontraba en un sótano y de las hipótesis que se barajó en su momento fue que una toma de agua subterránea entró en contacto con la instalación eléctrica.

