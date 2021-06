Las fugas no cesan en el hotel COVID. Este miércoles se ha conocido la noticia de dos estudiantes confinados en Mallorca que se han dado a la fuga del Hotel Palma Bellver. Uno de ellos, mayor de edad, volvió arrepentido más tarde, alegando que no se encontraba bien. el otro, menor, se marchó con una mujer de confianza de la isla.

Los jóvenes escaparon durante la pasada noche del martes burlando la seguridad. Aprovechando que en ese momento no había patrullas policiales custodiando el hospedaje, emprendieron la fuga acompañados de una mujer. Los tres salieron del hotel cargados con maletas y fueron grabados, además, por las cámaras de Antena 3. La mujer que les esperaba fuera relató a las cámaras que «se van porque son libres y punto». «No les podéis detener. Ya es suficiente de retener a los niños. Ellos se van voluntariamente porque son libres», añadía.

El joven mayor de edad, volvió «arrepentido», según la consejera de Salud, Patricia Gómez. El otro se marchó con personas de confianza de la isla, según informaba la familia del menor.

Desde la Consejería de Salud indican que los jóvenes pueden pasar la cuarentena en un domicilio particular. Sin embargo, no podrán tomar un vuelo hacia la península hasta que no haya terminado su aislamiento.

Otra fuga de estudiantes en Mallorca

Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Desde este marte, el Govern está buscando a tres estudiantes relacionados con el ‘megabrote’ de Mallorca que también se han dado a la fuga. Estos se habrían marchado a la península y se encuentran «pendientes de localización», según ha informado el Gobierno Balear.

Desde el Govern han comunicado que, en total, son 16 los jóvenes que se han fugado del hotel en el que guardaban cuarentena, doce de ellos andaluces.

