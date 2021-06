La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha remitido hoy los mandamientos a las cárceles donde cumplen condena los nueve condenados en la causa del procés que han sido indultados, para que se proceda a su inmediata libertad, tras la publicación hoy en el BOE de los Reales Decretos de indulto de la pena privativa de libertad que les queda por cumplir.

Con esto, los 9 presos del procés han salido de la cárcel recordando que los indultos son reversibles, es decir se anularán si los presos catalanes delinquen entre tres y seis años después de la aprobación de esta medida de gracia.

Todos ellos han estado mas de 3 años y medio en la cárcel y se mantiene su inhabilitación con diferentes duraciones para cada uno de ellos, según el BOE.

La expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, ha sido la primera en salir de la prisión de Wad-Ras. Al salir ha dicho que quiere «la amnistía, la autodeterminación y la República catalana». Ha dicho estar feliz pero no es «una felicidad completa, porque nosotros lo que queremos es el fin de la represión. Que todas las personas represaliadas puedan salir a la calle como nosotros, libremente, sin miedo y que los exiliados puedan volver. Por eso lo de hoy es un paso hacia ese camino», ha dicho a la salida de la cárcel. «Es una pequeña victoria para conseguir la República catalana», ha terminado.

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull han sido los siguientes en salir de la cárcel de Lledoners entre gritos de «independencia». El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los ha recibido a la salida de prisión.

La última en salir de la prisión Puig de les Basses entre aplausos de independentistas ha sido Dolors Bassa, «la represión no ha acabado, pero es un primer paso. Hay muchas personas aún encausadas», ha dicho a las puertas de la cárcel. «Todo está por hacer y todo es posible […] Acaba una etapa. Salimos para no volver a entrar. Es un paso adelante, pero tenemos que seguir dando pasos adelante para conseguir lo que siempre hemos anhelado«, ha acabado diciendo la exconsellera Bassa.

Jordi Cuixart ha dicho a su salida de la cárcel que «no existe el indulto que haga callar al pueblo de Cataluña». Además ha aclarado que «no nos han hecho callar y no callaremos nunca. Que nadie se equivoque. Si hoy los presos están fuera es porque no han podido dejarnos en la cárcel más tiempo por la presión de Europa y por la presión de los catalanes».

Por su parte, Jordi Sànchez ha transmitido «un mensaje de esperanza para todos los que depositaron su voto el 1 de octubre confiando en que este país será un estado independiente. Lo haremos. Lo haremos al lado de la gente que está también exiliada», ha dicho. Además, ha aclarado que no aceptaran «ningún silencio a cambio de los indultos».

Tras él, Joaquim Forn ha tomado la palabra afirmando que esto «es la continuación de la lucha de un país que quiere la independencia». Para terminar, Forn ha dicho que hoy pueden «afirmar que salimos con unas convicciones inamovibles. Seguimos pensando lo mismo. Somos más fuerte que nunca en estas conviciones. Seguiremos luchando por la independencia, por acabar con la represión, por la vuelta de los exiliados. Viva Cataluña libre».

Josep Rull ha afirmado que van a «continuar luchando por la independencia de Cataluña. La ganaremos». Además ha insistido en que conseguirán la «libertad» de los exiliados.

Raül Romeva ha continuado en la linea de sus compañeros y ha vuelto a reafirmar que estar en la cárcel no les ha quitado las ganas de continuar luchando por la independencia, «salimos a trabajar por la libertad, la amnistía, la autodeterminación y la república».

El último en intervenir ha sido Oriol Junqueras. El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña ha recordado que van a continuar co su lucha, «hoy que salimos de la cárcel no ha acabado nada. Todo continúa. Hoy somos nueve personas más que nos añadimos, continuamos con el compromiso por la libertad de todas las personas de este país, que seguiremos trabajando por la amnistía de los 3.000 represaliados de este país».

Además, Junqueras ha afirmado que seguirán trabajando por una futura independencia y «por todos los represaliados y los que son injustamente perseguidos, trabajamos por la libertad de este país. Y la independencia es la libertad de este país. Seguiremos trabajando por estos compromisos que siempre hemos defendidos. La cárcel no nos pliega ante nada y confirma nuestras convicciones».

Junqueras ha concluido diciendo que «el país nos necesita más que nunca. Salimos con el compromiso de seguir trabajando desde la política lo que no tenía que haber salido de la política. No hay ideal más noble que el de la libertad de nuestro país, que el del compromiso con la justicia social», afirma. «Viva Cataluña libre», ha terminado Junqueras.

El Gobierno defendía ayer que los indultos se hacían «por utilidad pública» y desde «la necesidad de restablecer la convivencia» y para «abrir un nuevo tiempo de diálogo».

Por otro lado, PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que van a presentar recursos ante esta medida. Además, el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

