Las redes se han llenado de memes y reacciones a un popular video subido a la red social TikTok por la «influencer» Nuria Pajares. En el video explica que le va a hacer un regalo muy especial a su hija de 18 años por haber sacado muy buenas notas y por «haberle ido muy bien en la sele», refiriéndose a los exámenes de la EVAU.

Luisvi, la película que emocionó a Spielberg. pic.twitter.com/s9GT7zqxIa — Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) June 11, 2021

En el video titulado «Gran sorpresa a mi hija Mery», la madre influencer, Nuria Pajares, cuenta que le va a hacer un regalo y le pide que abra la foto del pantalalzo del regalo que le ha enviado a su móvil. Al verlo la hija comienza a llorar ante la sorpresa de la madre por su reacción al saber de qué se trataba el regalo, «te lo mereces todo y más mi niña», dice su madre.

La hija, visiblemente emocionada, continúa llorando y la «influncer» le insta a enseñar a cámara de qué se trata el regalo. Para sorpresa de los usuarios de la popular red social el regalo se trataba de un «luisvi», el icónico bolso Neverfull de Louis Vuitton valorado en más de 1.000 euros. «Que no es para tanto», le dice su madre ante sus lloros desconsolados.

Los usuarios de las redes no han tardado en hacerse eco del video y se han inundado de memes y reacciones, «¿A qué edad tuviste tu primer luisvi?», preguntaba una usuaria a modo de broma.

Nuestro primer luisvi pic.twitter.com/N5TRrgIweT — Andalucía Directo (@adirecto) June 12, 2021

Mi primer Luisviii pic.twitter.com/R4yqjS5mFW — R O X Y (@Roxy_Folclorica) June 12, 2021

La vida es eso que pasa mientras esperas a tu primer Luisvi. pic.twitter.com/URUXLGvINY — ana morgade (@ana_morgade) June 11, 2021

Soy un fracaso como persona:



❌ Plantar un árbol

❌ Tener un hijo

❌ Escribir un libro

❌ Conseguir mi primer Luisvi — Danny Redrum 🌈 (@danny_redrum) June 11, 2021

puff :/ este año me quedo sin luisvi pic.twitter.com/zubirda6sm — curiosidades optimalidad de pareto (@murcianobasado) June 11, 2021

Tras las reacciones al viral video, e incluso insultos y mofas fuera de lugar, la «influencer» Nuria Pajares ha publicado un video, visiblemente molesta, donde aclara que su hija ya no se va a quedar con el bolso porque lo va a sortear, «después de haber recibido tantos haters y tantas alegrías por tanto apoyo, ha decidido que ya no lo quiere. Pero no porque no le guste, sino porque como es una niña tan buena y tan honrada ha decidido sortearlo entre vosotros”. Con eso ha animado a la gente ha participar.

Lo que me pregunto yo, es que tengan que ir a Barcelona a por el Luisvi pic.twitter.com/QjsHAyLrW4 — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 🌈 🏖 (@Albert_Edero) June 12, 2021

Además de este, la protagonista del video viral del «luisvi», Nuria Pajares, ha grabado otro vídeo para explicar todo lo ocurrido. La «influencer» contó que a ella de joven, cuando cumplió los 18 años, también le hicieron un regalo desde una familia «humilde». Sus padres decidieron comprarle «un coche nuevo a estrenar» al convertirse en mayor de edad.

«Mis padres eran peluquera y fotógrafo, de familia humilde, y sin existir redes sociales, me lo compraron. No había medios donde publicarlo. Porque me lo merecía, una chica responsable y porque me iba a vivir fuera de casa. Yo, después de ver a mi hija un año encerrada en casa, con una pandemia, con el confinamiento, casi con depresión, sin poder ver a sus amigas ni a su novio, pues se merecía un bolso como mínimo, tras haber pasado el último examen de selectividad. Es un bolso de 1.100 euros, que vale lo mismo que un móvil. Es un bolso, no una mansión», cuenta en Tik Tok.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...