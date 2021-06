Juana Rivas ha entrado hoy en el CIS Matilde Cantos para cumplir la pena de prisión de dos años y medio a la que fue condenada por sustraer a sus hijos durante un mes y no entregarlos al padre. Esto ocurre mientras la Audiencia Provincial estudia su recurso ante un posible indulto en libertad.

Carlos Aránguez, su abogado, ha anunciado esta mañana el ingreso a prisión de Rivas a la vez que esta emita un comunicado sobre su ingreso en prisión:

«Quiero agradecer las numerosas muestras de cariño que he recibido en estos días. De mis seres queridos y de muchas personas, algunas organizadas y otras desconocidas, que me han ayudado y dado ánimos. Y ello me da las fuerzas que necesito para seguir. Nunca voy a dejar de luchar por mis hijos.

Estos son momentos muy difíciles. Voy a ingresar en prisión. Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente está condena es para mis hijos.

Voy a cumplir con una decisión que considero muy injusta, pero que no voy a desobedecer.

Por muy duro que sea entrar en la cárcel, para mí, los momentos más terribles de mi vida han sido los que en numerosas ocasiones os he narrado y cuando no tuve más remedio que entregar a mis hijos al Sr. Arcuri. La justicia así me lo exigió. Pero en cambio, mi denuncia por maltrato contra el Sr. Arcuri estuvo 13 meses guardada en un cajón. Para después de 30 meses más, ser archivada sin escucharme siquiera.

Tengo fe y esperanza de que el Gobierno me conceda el indulto, y eso me permita seguir luchando por mis hijos y pedir que se le reconozcan sus derechos en Italia. Hemos sufrido mucho, parece ser que nos queda bastante aún, y eso no puede quedar en el olvido.

No me voy a rendir nunca. Se lo debo a mis hijos. Me lo debo a mí como persona, mujer y madre. Seguiré luchando para que mis hijos tengan algún día una vida más tranquila, aunque hay daños ya irreparables.

Os mando un abrazo inmenso a todos aquellos que nos queréis a mis niños y a mi, y mando otro fuerte a los padres y las madres que puedan encontrarse en mi misma situación.

Comunicado de Juana Rivas