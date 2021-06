Los futbolistas de la Selección Española será, finalmente, vacunados contra el COVID por el Ejército. Así lo han informado tras la aceptación por parte del Gobierno de la medida solicitada por el Ministerio de Cultura. Este hecho se produce cinco días antes de que España debute ante Suecia en la Eurocopa. Además, se acentúa el proceso de vacunación, teniendo en cuenta los dos positivos entre los 24 futbolistas que se han confirmado estos días, Sergio Busquets y Diego Llorente.

Carolina Darias, Ministra de Sanidad, ha confirmado que los jugadores serán vacunados en su totalidad, y así será trasladado al Consejo Interterritorial. Asimismo, la vacunación de la Selección ha sido una expresa petición del Ministerio de Cultura, ya que se trata de «algo excepcional». No obstante, desde que se conoció la noticia, se ha generado mucho revuelo y cantidad de críticas, pues hay quien lo considera un privilegio.

El gobierno justifica la vacunación de la Selección «porque nos representan»

El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, concedía este martes una entrevista en Cadena Ser donde justificaba que Sanidad apruebe, previsiblemente, la vacunación contra el COVID de la Selección española de fútbol masculino. Dice ser una medida justificada, «es una excepción porque nos representan», ya que se saltan así el protocolo de edad que se está siguiendo hasta ahora.

Uribes ha comprado esta vacunación con la que se ha llevado a cabo con los deportistas profesionales que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio este año, «Tokio exige que haya garantías, no exige la vacuna estrictamente. Puede ser la vacuna, PCRs o condiciones que garanticen la seguridad».

Las redes no han tardado en reaccionar ante las palabras del ministro mientras que él insiste, «no estamos vacunando a los futbolistas, sino a los jugadores de la selección española que convocó Luis Enrique hace unos días. Ha sido a partir de una conversación que tuve con el presidente de la RFEF la semana pasada, que me preguntó y yo le envié una carta a la ministra de Sanidad. Hoy es el Consejo Interterritorial y no se ha podido hacer antes», ha dicho el ministro.

El ministro Uribes ha querido dejar muy claro de la excepción que es está vacunación y que toda excepción debe tener una clara explicación, «lo hemos hecho porque nos representan, y ahora lo hacemos con la selección. Queremos que vayan con las máximas garantías. No se saltan ningún turno, es una excepción. Es peor lo que han hecho en Murcia. Es una excepción que se justifica, y así se lo planteé a la ministra, que lo acogió con buen criterio y me pidió que lo justificara por escrito», afirmó.

