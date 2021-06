Varios estudios han demostrado no solo que el Covid no se contagia a través de la leche materna sino que, además, esta puede contener anticuerpos específicos si la madre ha superado la enfermedad. A pesar de esto se recomienda tener precaución a la hora del amamantamiento en la medida de lo posible. No es necesario dejar de dar leche materna al bebé.

La leche materna posee componentes de la inmunidad innata —no específica— y de la adquirida —defensas específicas adquiridas por la experiencia previa de la madre—, que se transmiten a los bebés, y generan así una protección activa y pasiva contra las infecciones. La leche materna contribuye a la reducción de la morbimortalidad infantil cuando se realiza lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida del bebé.

Vacunación durante la lactancia

Las leyes actuales permiten la experimentación de medicamentos en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, a pesar de la gran cantidad de debates morales que genera. Ante esto algunas madres, trabajadoras del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, decidieron vacunarse a modo de ensayo clínico.

Así con la doctora Erika Esteve al mando empezó el proyecto LacCOVID, un estudio sobre los efectos del Covid en las madres en periodo de lactancia. Los resultados del estudio aportaron que la vacunación con Pfizer/BioNTech es segura durante el período de lactancia y que, además, transmite anticuerpos a la leche materna.

Se encuentran en proceso otros estudios relacionados con este tema pero con vacunas diferentes. Se espera que estos arrojen datos sobre los niveles de respuesta inmunológica y su paso por la leche materna.

