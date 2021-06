Sanidad ha informado este miércoles, tras la reunión del Consejo Interterritorial, que ha sido aprobado un horario común para la hostelería. La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparecía en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno explicando el acuerdo al que se había llegado. Ante esta propuesta han votado en contra cinco comunidades: Andalucía, Madrid, Murcia, Cataluña y Galicia.

Así, el horario común para la hostelería, comprendiendo bares y restaurantes, será hasta las 01:00 de la madrugada. No obstante, los establecimientos deberán dejar de servir a las 0:00 horas. Por otro lado, las discotecas mantendrán el horario acordado tras el fin del estado de alarma, las 02:00 de la madrugada.

En cuanto al aforo, en bares y restaurantes se permitirá un 50% en el interior, pudiéndose ampliar en un 10% si la ventilación es buena. En el exterior se podrá mantener el 100% del aforo, siempre y cuando sea posible la distancia de seguridad entre sillas de diferentes mesas. Seis será el máximo de personas que puedan ocupar una mesa dentro de un local y diez en el exterior.

Las discotecas, por su parte, tendrán un horario de cierre hasta las 02:00 horas y su aforo también será del 50% en el interior y el 100% en el exterior. Dentro de los locales, el consumo deberá ser sentado en mesas.

Andalucía rechaza la imposición de nuevas medidas

La Junta de Andalucía ha instado a que las propuestas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no sean de obligado cumplimiento si no se aprueban por consenso y que se ciñan a recomendaciones. Así lo ha señalado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante su participación en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado esta tarde y donde ha rechazado la imposición de nuevas medidas presentadas por el Ministerio de Sanidad vinculadas a Educación, ocio nocturno, hostelería, eventos multitudinarios, vacunación y consumo de tabaco, entre otras. El consejero ha recordado que «las competencias en materia de Salud Pública son de las Comunidades Autónomas y, por tanto, entendemos que dichas propuestas deben quedar en recomendaciones ya que no aportan nada nuevo a las que ya están vigentes en Andalucía a propuesta del Consejo de Alertas de Salud Publica de Alto Impacto».

Según Aguirre «no es lógico que si la decisión del Gobierno de España fue decaer el Estado de Alarma y no dotarnos de herramientas jurídicas necesarias, ahora proponga adoptar medidas de competencia autonómica».

Por otro lado, el titular de Salud y Familias también ha reclamado que la administración de la vacuna de Janssen se administre conforme a criterios científicos, «en Andalucía queremos que todas las vacunas se puedan aplicar en todas las edades, siempre que así lo refrenden la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española y las sociedades científicas».

Por último y, respecto al Certificado Europeo de Vacunación, Aguirre ha celebrado que «Andalucía haya sido una de las comunidades autónomas participantes en este proyecto que se pondrá en funcionamiento a la mayor brevedad posible».

