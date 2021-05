Miguel Bosé ha sido multado por Hacienda por desgravarse gastos de personales, según una sentencia a la que ha tenido acceso El Pías. Según la Agencia Tributaria, el cantante usó una de sus empresas (Costaguana) para deducirse el IVA de algunos productos y servicios como la compra de jamones y embutidos, tratamientos de fisioterapia, el entrenador personal, el servicio doméstico y la reparación del jardín de su vivienda. El cantante presentó un recurso pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo ha desestimado.

También el fisco le atribuye el uso de la factura de los servicios de seguridad de una casa de Pozuelo de Alarcón para reducir su tributación. Lo mismo sucedió con las cuotas del renting de su coche, un Audi de alta gama, y la reparaciones de dos coches más. El fisco le pide a la empresa del cantante 55.350 euros más otros 23.536 euros de sanción, según una sentencia del 3 de marzo pasado.

La Agencia Tributaria afirma que «esos gastos no corresponden a la actividad desarrollada por Costaguana, sino que son gastos de índole personal o particular de Miguel Bosé». Por tanto Hacienda no considera que se puedan desgravar.

La sentencia del TSJM ha recordado otros asuntos pendiente de Bosé con Hacienda y asegura que el cantante «participaba en un entramado de empresas radicada en Holanda» y que «se descubrieron también importantes entradas y salidas de capital, provenientes de Luxemburgo y con destino a Estados Unidos». El fisco ha apuntado que las investigaciones no solo se han realizado para comprobar el pago del IVA sino que también se ha investigado el impuesto sobre sociedades.

Los problemas de Miguel Bosé con Hacienda son conocidos desde hace años. En el 2019 abandonó la lista de morosos de Hacienda tras saldar una deuda con la Agencia Tributaria de cerca de dos millones de euros.

