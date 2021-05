Este martes, Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana, pedía una disculpa públicamente a Teresa Rodríguez por oponerse a mantener abierta la planta de Airbus en Puerto Real. Este lunes se conocía que Adelante Andalucía iba a defender en el Senado mantenerla abierta. La moción instaría al Gobierno a mantener activa esta planta y a que no se decida su destino en Madrid.

La diputada regional, Teresa Rodríguez, y la senadora de esta formación, ven «inasumible» el cierre de un lugar en una zona con tanto desempleo. Esto, dicen, supone «romper» con cualquier «posibilidad de futuro industrial» para la provincia de Cádiz. Para Teresa Rodríguez, la multinacional ve la planta como un «tallercito» y Puerto Real como un «pueblo que queda lejos, que no le ocupa ni le preocupa».

Este martes, tras la moción presentada, que no ha salido por un voto, Rodríguez mostraba su descontento en redes sociales. «Hemos presentado una moción en el senado para que el gobierno apueste por mantener abierta la planta de Airbus de Puerto Real. No ha salido por un voto. Han votado en contra PSOE y Esquerra Republicana. Supongo que es porque la fábrica no está en Sabadell», reprochaba.

Hemos presentado una moción en el senado para que el gobierno apueste por mantener abierta la planta de Airbus Puerto Real. No ha salido por un voto. Han votado en contra @PSOE y @Esquerra_ERC Supongo que es porque la fábrica no está en Sabadell 👇🏾https://t.co/8SLA94YkYn — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) May 24, 2021

Por ello, el líder de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha utilizado las redes sociales para compartir sus disculpas. «Dejo constancia en lo público de los dicho en privado. Lo sentimos. Ha sido un error y lo asumimos. Volvedla a presentar y votaremos a favor, Teresa. Disculpad», escribía Rufián.

Disculpad. https://t.co/9u7TECPzYi — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 25, 2021

Movilizaciones por el cierre de la planta

Por su parte, una gran parte de la plantilla se ha negado a terminar su trabajo y asumir el cierre. Varios son los sindicatos que se han aunado para mantener el empleo, a pesar del cierre de la planta, y convertir la zona en un centro de investigación 4.0 del sector aeronáutico. Sin embargo, CGT se ha descolgado de esta propuesta y afirma que mantendrá todas las movilizaciones previstas para evitar el cierre de la planta.

Gabriel Rufián se disculpa así con Teresa Rodríguez por su posicionamiento con respecto al cierre de Airbus Puerto Real.

