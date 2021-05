Tras el anuncio del Ministerio de Sanidad esta semana, muchas han sido las dudas que han asaltado a la población sobre qué vacuna ponerse. Sanidad confirmaba que los menores de 60 años que ya habían recibido una dosis de AstraZeneca y quisieran recibir una segunda de la misma podrían hacerlo, siempre y cuando firmaran un consentimiento informado. Esta decisión fue transmitida a la ciudadanía una vez fue consultado al Comité de Bioética de España, quien dio luz verde a la petición debido a a la escasez por la suspensión de AstraZeneca. La disyuntiva ahora es: ¿segunda dosis de Pfizer o AstraZeneca?

Para poder elegir, primero se necesita conocer. La información acerca de las vacunas debe ser clara y mostrar todos los efectos posibles, para así procurar una elección transparente.

Primera y segunda dosis de AstraZeneca

Los estudios aseguran que las dosis son totalmente seguras, aunque no están libres de efectos adversos. Muchas de las personas que la han recibido aseguran que es como pasar una gripe o una resaca. Algunos de estos efectos leves son: fatiga, fiebre, malestar general o hinchazón en la zona del pinchazo, así como dolor de cabeza, náuseas o mareos.

En cuanto a los trombos con niveles bajos de plaquetas blancas, se ha estimado que solo se encuentra un caso por cada 100.000 personas vacunadas con la primera dosis. No obstante, no se ha constatado que aquellas personas que no sufrieron este efecto adverso al recibir la primera dosis, tengan un riesgo mayor de sufrirlo con la segunda. Esto quiere decir que la frecuencia de trombosis y trombocitopenia (plaquetas blancas bajas) con la segunda dosis es muy parecida a la frecuencia de la población en general. Si no sucede con la primera dosis, es poco probable que suceda con la segunda.

Por su parte, la eficacia de vacunarse con ambas dosis de AstraZeneca es del 79% a la hora de prevenir síntomas. Este porcentaje sube hasta el 80% en las personas de 65 años o más, y al 100% a la hora de evitar efectos graves u hospitalizaciones. Un mes después de recibir la segunda dosis también con AstraZeneca se detectaron anticuerpos en el 100% de los participantes de los ensayos clínicos.

La EMA, la OMS y la Agencia Europea del Medicamento son algunas de las entidades que avalan esta opción. También lo hacen la Sociedad Española de Vacunología y la Sociedad Española de Inmunología.

Primera dosis de AstraZeneca y segunda de Pfizer

Se trata de la opción proporcionada por el Ministerio de Sanidad una vez se paralizó la administración de AstraZeneca. Los efectos hallados por el estudio de vacunas CombiVacs al combinar primera dosis de AstraZeneca y segunda de Pfizer fueron leves. Tenían una duración de no más d tres días y no se produjo ningún ingreso hospitalario como consecuencia de la inoculación de ambas vacunas. Algunos de estos efectos son: dolor de cabeza, malestar general, escalofríos, tos o náuseas. Por su parte, el ensayo Com-Cov afirmó que las personas que recibían esta combinación de vacunas sufrían hasta tres veces más algunos efectos adversos moderados.

En cuanto a la eficacia, actualmente se desconoce hasta qué porcentaje sube combinando ambas dosis. Los anticuerpos, por su parte, si que se multiplicaron dos semanas después de haber recibido ambas dosis.

La Comisión de Salud Pública de España y los Ministerios de Sanidad de algunos países europeos, avalan esta opción.

