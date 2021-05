Este martes se conocía la noticia de que, finalmente, la Ley Trans no saldrá adelante. Este hecho se debe a la abstención del PSOE, que afirma que el texto es «mejorable» y de «dudosa constitucionalidad». No han faltado tampoco adjetivos como que presenta «deficiencias», o que necesita «garantías jurídicas». Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado al PSOE por haber apoyado la ponencia de la ley en 2019 y no hacerlo ahora. «Es difícil creer que una ley que tenía seguridad jurídica en 2019 no la tenga en 2021», decía.

Claves de la Ley Trans por la que no ha salido adelante

Los puntos más polémicos giran en torno a la autodeterminación de género, la violencia de género y el papel de los menores.

Uno de los puntos que más controversia ha generado ha sido la autodeterminación de género. Esto significa que, si se hubiera aprobado la lay, la transexualidad habría dejado de considerarse una patología. Así, no haría falta un certificado médico para cambiar el sexo, sino únicamente una declaración en el Registro Civil. Además, estaría disponible a partir de los 16 años sin autorización paterna.

Por otro lado, hay personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, es decir, no binarios. Con esta ley, se podría ofrecer protección legal al colectivo, ya que en el borrador se apuesta por la omisión del sexo en el DNI, por ejemplo.

Otro de los puntos más conflictivos es que la mencionada autodeterminación, dejaría las puertas abiertas a la violencia machista. Esto se debe a que hombres denunciados por violencia de género se podrían registrar como mujer trans para evitar las condenas.

El «borrado de mujeres» que señalan desde algunos sectores del feminismo sería otro punto complicado en esta ley que no ha salido adelante. Consideran que la autodeterminación borra a las mujeres. Además, exigen que las personas se regulen por su sexo y no por su género.

El PSOE también se ha sumado a este discurso y por ahora se muestra reticente a apostar por él. «Esta ley destruye la lucha feminista. Si decimos que las mujeres lo son porque lo sienten y no por su sexo, pasamos a no ser nada», decían.

