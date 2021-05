El consumo de alcohol incide directamente en tu organismo, y por tanto también en el estado de tu piel. En este artículo te contamos cómo afectan las diferentes bebidas alcohólicas más populares a tu piel según los expertos. Sigue leyendo para conocer cómo puedes ayudar a tu piel y qué bebidas alcohólicas son las que más le afectan.

Cómo afecta el alcohol al estado de tu piel

El alcohol afecta a tu organismo negativamente, te hace subir de peso y perjudica tu salud, pero además también afecta negativamente al estado de tu piel. Si consumes alcohol de forma excesiva, a largo plazo esto supondrá una inflamación crónica, un enrojecimiento de tu piel y la aparición de capilares rotos, como bien nos han explicado los profesionales en cuidados de belleza de ElTocadordeLulu.com.

Del mismo modo, el alcohol consumido en cantidades moderadas también deshidrata y deja la piel seca, sin nada de brillo, sobre todo si se consume con comida y con alimentos salados, como sucede en las épocas festivas, que es cuando solemos aumentar nuestro consumo de alcohol. Si vas a consumir alcohol de forma esporádica es muy importante que tengas en cuenta que puedes escoger entre algunas opciones más recomendables que otras, así como que resulta clave el combinar su consumo con agua para maximizar la hidratación de tu piel si de verdad quieres evitar que estas bebidas afecten negativamente a la salud de tu rostro y de la piel del resto de tu cuerpo.

Por otro lado, las bebidas alcohólicas suponen una gran carga de azúcar, con lo que promueven la inflamación de la piel. En el siguiente punto te presentamos los diferentes tipos de alcoholes que existen y cómo pueden afectar a tu piel.

Las bebidas más populares y sus efectos en tu piel

Si bien toda las bebidas son perjudiciales para la salud de tu piel, lo cierto es que existen algunas que pueden ser más peligrosas que otras, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad o porcentaje de azúcar que incluyan, si provocan el enrojecimiento de la piel, si deshidratan en mayor o menor medida y cuáles son los ingredientes principales que se utilizan para su elaboración.

Una de las bebidas alcohólicas más populares es el vino blanco. Se trata de una bebida con un alto contenido en azúcar, que además afecta negativamente a tu salud ya que, como tiene un sabor ligero y resulta muy sencillo consumirlo, acabas consumiendo una gran cantidad de bebida. Del mismo modo, los expertos también explican que no tiene nada positivo ni beneficioso para la piel, con lo que no puede decirse que cuente con propiedades que contrarresten sus efectos negativos.

Otra de las bebidas más populares es el vino tinto. Si bien no es la que más engorda y se considera que incluso es saludable, lo cierto es que resulta muy negativa para tu piel. Como hemos podido comprobar en el espacio experto VinosPedia, el vino tinto es vasodilatador, y esto promueve la apertura de tus vasos sanguíneos aumentando el enrojecimiento de la piel, lo cuál puede ser beneficioso para tratar algunas dolencias, pero es perjudicial para la salud de tu piel. Además, el vino tinto es una bebida que libera histamina y aumenta el enrojecimiento de la piel.

Los cócteles como el margarita o el mojito tampoco son beneficiosos para la salud de tu piel. La composición del margarita no es muy nociva para tu salud, pero al servirse combinado con azúcar y con sal inflama tu rostro, e incluso te aporta cara de tener resaca aunque lo hayas tomado en pocas cantidades.

El mojito es malísimo si quieres prevenir las arrugas prematuras. El azúcar aumenta el envejecimiento de la piel en gran medida, y el mojito cuenta con una triple dosis de azúcar: el ron, el azúcar añadido y la mezcla azucarada, con lo que es otra de las bebidas alcohólicas que deberías evitar si quieres cuidar la salud de tu piel y protegerla al máximo.

Si bien no es muy recomendable para la salud, cabe reseñar que al menos el gin tonic no es una de las bebidas más malas para tu piel. La ginebra produce menos resaca que otros alcoholes por razones químicas, ya que tiene un porcentaje más bajo de azúcar y de sal. Además, si te decides a tomar tu gin tonic combinado con un refresco cero, sin duda será una de las mejores alternativas para cuidar al máximo tu salud y la de tu piel. Lo mismo sucede con los combinados preparados con vodka, que no deben consumirse de forma habitual, pero que tampoco dañarán tanto tu piel como otros alcoholes.

Una de las mejores bebidas para tu piel es la cerveza. Si bien tiene puntos negativos, también incorpora antioxidantes y cuenta con beneficios anti envejecimiento, con lo que podría decirse que los pros minimizan los contras. Aunque tampoco se recomienda su consumo de forma regular, es una bebida que contiene menos alcohol que otras opciones, que engorda menos y que no deshidrata nada.Finalmente, como nos han contado los expertos en cocina y alimentos de Cocina10.com, otra de las mejores bebidas para proteger tu piel si vas a beber alcohol es el tequila. Se trata de una bebida que contiene menos azúcar que la mayoría de bebidas alcohólicas, con lo que no te producirá tanta inflamación. Ahora bien, será mejor saltarse el paso de la sal y el limón para prevenir la retención de líquidos y proteger al máximo tu piel.

