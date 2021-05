Este lunes, en una rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón ha alertado sobre que «casi seguro que dentro de 10 días se va a observar un pico en la incidencia».

A pesar de que en los últimos días ha habido una tendencia descendente en la curva de contagios, este lunes se ha informado de 189 casos por cada 100.000 habitantes, Simón está preocupado tras los últimos acontecimientos del fin de semana.

«Hasta hace dos días hubiese dicho que iba a continuar la tendencia descendente, pero ahora mismo lo sé. No sé, ni yo ni nadie, lo que va a pasar en España o la cantidad de gente que va a ingresar en las ucis. No creo que nadie se atreva a decir lo que va a pasar», afirma.

Ante los últimos acontecimientos ha añadido que «es casi seguro que dentro de 10 días se va observar un pico. No solo es la gente que se haya podido contagiar en esas dos noches sino la gente a la que puedan infectar en los días siguientes, afectando a grupos de población que no están vacunados. Yo puedo entender que haya grupos que necesitaran esa noche, pero espero que ahora tengan el valor de controlar lo que van a hacer en los próximos días».

Se ha mostrado decepcionado ante la irresponsabilidad que se ha vivido estos días tras el fin del estado de alarma y declara que «no suelo ver la televisión, pero este fin de semana, casualmente, la he visto un poco más y las imágenes del día 9 no me hicieron ninguna gracia. Aquí detrás no hay ningún contador que indica cuánto queda para el fin de la epidemia, pero en algunas televisiones sí vimos un contador para le fin del decreto de alarma, que no era el fin del coronavirus ni de las medidas de prevención. Parte de la responsabilidad es mía, claramente, aunque no tengo por qué controlar yo lo que comunican los medios».

Por último, antes las declaraciones que ha hecho el presidente, Pedro Sánchez, sobre la inmunidad de grupo en 100 días, Simón ha recalcado que «el proceso para vacunar a todos nos va a llevar un tiempo. Hay que tener paciencia. Las cosas van a ir relajándose, pero al ritmo al que tienen que ir relajándose»

