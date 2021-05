Ángel Gabilondo, cabeza de lista del PSOE madrileño, ha ingresado este jueves de urgencia en el Hospital Ramón y Cajal. Según han informado, ha sufrido una arritmia cardíaca mientras estaba recibiendo la vacuna contra el COVID-19. Algunas fuentes del partido han comunicado que «un familiar ha confirmado que tiene una leve arritmia» y que, «en su edad, aunque sea leve, requiere observación».

Desde su formación avisan que se trata de un tema de poca gravedad. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha comunicado que irá a visitarlo al hospital esta tarde. La cuenta de Twitter del PP también se ha hecho eco de la noticia y le han deseado una pronta recuperación.

La salud de Gabilondo se ha visto resentida apenas dos días después de las elecciones madrileñas. El PSOE ha perdido 13 escaños, mientras que Más Madrid se ha convertido en la segunda fuerza de la Asamblea, al sobreponerse con más de 4.000 votos al PSOE y empatar con 24 diputados.

Durante las últimas semanas de campaña, el cabeza de grupo dosificó sus mítines por ser persona de riesgo. Asimismo, este pasado 4 de mayo siguió los resultados de las elecciones fuera de Ferraz.

Gabilondo no recogerá su acta de diputado

Según ha informado la SER, Ángel Gabilondo no recogerá su acta de diputado de la Asamblea de Madrid. El entorno del candidato aseguró que renunciar no estaba en sus planes. Sin embargo, el cabeza de partido se marcha tras la reunión de este miércoles. En la misma, se planteó la dimisión de toda la ejecutiva, hecho que no salió adelante. Hasta ahora han dimitido: José Manuel Franco, secretario general del partido en la región y Ángel Gabilondo, que no estará en la Asamblea de Madrid.

