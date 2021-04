El Gobierno de Portugal ha decidido reabrir sus fronteras a España después de tres meses de controles y restricciones. La medida, entrará en vigor este sábado. Ahora le toca al Gobierno de España decidir si mantiene la restricciones, ya que cabe señalar que muchas comunidades autónomas (como Andalucía) mantienen a día de hoy sus cierres perimetrales.

Esta decisión llevada a cabo por el gobierno luso se ha llevado a cabo gracias a la presión de los empresarios fronterizos que declaraban que se encontraban en «una situación límite». No cabe duda que la apertura de ambos territorios, supondrá una inyección económica para ambos, especialmente en estos municipios cercanos a las fronteras de ambos países. La Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (formada por 16 ayuntamientos españoles y 10 lusos) colgó una pancarta en la localidad gallega de Tomiño contra de las medidas de restricción. Esta rezaba «EU, Help, open the border». Los empresarios explicaron que sus pérdidas ascienden a más de 92 millones de euros, en términos de pérdida de facturación en los negocios locales fronterizos.

Recordemos que desde el 31 de enero las fronteras entre España y Portugal tan solo se encuentran abiertas para servicios esenciales. Esta medida de reapertura, según los empresarios transfronterizos «llega tarde».

