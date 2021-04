Si quieres entrenar en casa con tu bicicleta estática para poder coordinar la práctica deportiva con tus horarios y tu tiempo libre pero te cuesta motivarte, a continuación te presentamos los mejores tips, consejos y recomendaciones de los expertos para aumentar tu motivación y entrenar mejor en una bici estática. Sigue leyendo para conocer las mejores ideas para entrenar como nunca en tu bici estática.

Consejos para motivarse y entrenar mejor en una bici estática

Resulta más que probable que te comprases una bicicleta estática hace algunos años para empezar a entrenar en casa y que actualmente la estés utilizando como percha para la ropa en la habitación de la plancha. Si esto es así no te preocupes, porque probablemente lo que suceda es que no has sabido encontrar la motivación adecuada para este tipo de entrenamiento.

Probablemente haga mucho tiempo que no la utilizas, y es por ello que es momento de ponerte manos a la obra para poder ponerte en forma utilizando un método fiable y totalmente económico que te permitirá cuidarte mientras te diviertes si sabes encontrar la motivación adecuada.

De esta forma, para poder entrenar en casa mientras te diviertes al máximo te recomendamos buscar tu motivación. Para ello es importante tener en cuenta siempre tu nivel físico para escoger la intensidad y el ritmo de entrenamiento más adecuados. A partir de aquí podrás ir mejorando el ritmo mientras vas mejorando tu capacidad física. Esto es importante para lograr motivarte, porque si empiezas exigiéndote más de lo que puedes soportar terminarás dejándolo enseguida, mientras que si empiezas entrenando poco a poco notarás tus progresos y tendrás ganas de seguir entrenando y haciendo ejercicio todos los días de tu vida.

Otro truco para motivarte es ir apuntando los kilómetros que recorres cada día y cuanto tiempo te cuesta, para ir sumando cada vez más kilómetros y recorriéndolos más rápidamente. Retarse a uno mismo es la mejor forma de conseguir motivarse al máximo y no dejar nunca de hacer deporte, integrando estos hábitos saludables tan importantes en nuestra vida.

Por otro lado, otra idea muy interesante para motivarte y entrenar mejor en una bicicleta estática en casa pasa por ponerte tu música favorita para pedalear al ritmo de tus canciones preferidas. Puedes poner la música en una mini cadena con altavoces o directamente poner unos cascos y subir al máximo el volumen para no molestar a los vecinos cada vez que quieras ponerte a entrenar. Si eliges canciones con ritmo que te gusten sin duda realizarás el esfuerzo con muchísima más motivación. Además, si aprendes a pedalea al ritmo de la música conseguirás disfrutar mucho más de todas las sesiones de entrenamiento.

Por otro lado, si lo tuyo son las series y las películas, puedes escoger un monitor o pantalla especial como los que nos han recomendado desde Informatizados.net para poder abstraerte al máximo y entretenerte mientras haces deporte y te pones en forma con tu bicicleta estática en casa.

Del mismo modo, para los que les gusta involucrarse al máximo en lo que hacen y no quieren estar viendo series o películas porque quieren centrarse en sus entrenamientos y disfrutarlos de forma consciente, una gran alternativa pasa por seleccionar tu propia etapa ciclista en casa. Si tienes acceso a la tecnología de realidad virtual podrás incluso competir con otros amigos o deportistas, pero en caso contrario no debes preocuparte, porque bastará con seleccionar un proyector de calidad adaptado a tus necesidades y escoger una etapa ciclista que de verdad te motive para cada sesión de entrenamiento

Si te ha interesado esta alternativa te recomendamos revisar esta comparativa especializada de los mejores mini proyectores, ya que se trata de unos dispositivos tecnológicos muy prácticos y eficientes a los que podrás reservar un espacio de tu casa junto a la bicicleta estática para que tus entrenamientos se vuelvan mucho más motivadores, apasionantes y entretenidos.

Del mismo modo, otro de los mejores tips para motivarse y entrenar mejor en una bicicleta estática en casa es contar con una buena bici de gran calidad. Es probable que quieras aprovechar una bici antigua, pero si te cuesta pedalear o se cae a trozos es normal que no te motive entrenar en casa. En este catálogo de Ciclismo10 puedes encontrar las mejores bicicletas estáticas del momento, y algunas de ellas incluso podrás vincularlas con diferentes dispositivos electrónicos para compartir tus resultados con tus amigos y familiares o para entrar a formar parte de la comunidad deportiva online de sus distintas plataformas y conseguir motivarte al máximo en cada entrenamiento.

Del mismo modo, si vas a volver a entrenar te recomendamos empezar teniendo en cuenta la siguiente pauta de entrenamiento: primer puedes realizar un calentamiento con un pedaleo suave de unos 25 minutos a nivel uno, sin que tus pulsaciones suban. Conforme vayas notándote con más energía podrás ir aumentando el tiempo y la intensidad llegando hasta cuarenta o sesenta minutos.

Del mismo modo, cuando ya tengas un nivel físico medio podrás empezar a hacer entrenamientos de series o de intervalos de alta intensidad en la bicicleta, que te motivarán al máximo. Con estos entrenamientos quemarás mucha grasa en poco tiempo y puedes realizarlos combinando medio minuto a máxima intensidad con un minuto completo de descanso. Si repites estas series unas diez veces y terminas con un calentamiento tendrás un entrenamiento más que completo para poder ponerte en forma en casa entrenando con tu bicicleta estática.

