Muere a los 99 años el duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II. Su estado de salud era delicado desde hacía unas semanas y se encontraba hospitalizado. El 16 de marzo se le dio el alta médica, pero finalmente, en la mañana del 9 de abril de 2021, ha fallecido en el castillo de Windsor.

Nació el 10 de junio de 1921 en la villa Mon Repos en Corfú, una isla griega del mar Jónico. Su padre fue el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarc y Su madre era la princesa Alicia de Battenberg. Cuando Felipe tenía siete años, su familia se mudó al Reino Unido.

El 20 de noviembre de 1947, Felipe contrajo matrimonio con la heredera del trono británico, la princesa Isabel. Para casarse con la heredera al trono, Felipe tuvo que renunciar a su religión (la ortodoxa griega) y a su lealtad a Grecia. Por eso, perdió su título de «príncipe de Grecia y Dinamarca». Para resolver esto, el día de su boda, el que iba a convertirse en su suegro, el rey Jorge VI, le concedió el tratamiento de Su Alteza Real y lo nombró duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón Greenwich.

En 1952, Isabel ascendió al trono y en 1957 le concedió el título de «príncipe del Reino Unido», y además determinó que Felipe sería el primer caballero en la precedencia del Reino Unido. La ascensión de Isabel al trono trajo a colación el tema del posible cambio del nombre de la Casa de Windsor a Mountbatten; sin embargo, la reina María, al enterarse de la propuesta, se comunicó con el primer ministro Winston Churchill, quien instó a la reina a mantener el nombre de la casa real. El duque, irritado, se quejó en privado: No soy más que una maldita ameba. Soy el único hombre en el país al que no se le permite darles su nombre a sus hijos. Sin embargo, en 1960, la reina emitió una orden que declaraba que sus descendientes masculinos que no llevasen el tratamiento de Alteza Real o el título de príncipe llevarían el apellido Mountbatten-Windsor.

Isabel le permitió, en 1952, ser Presidente de la Comisión que tenía debía planificar y organizar su ceremonia de coronación. Retrato de coronación de la reina Isabel II y el duque de Edimburgo (junio de 1953).

En 1997, su exnuera Diana de Gales falleció en un accidente automovilístico en París mientras el duque y la Familia Real pasaban sus vacaciones en el castillo de Balmoral. Años después, Mohamed Al-Fayed, padre del novio de Diana, acusó al duque de haber planeado la muerte de su hijo y la princesa; sin embargo, investigaciones de 2008 concluyeron que la supuesta conspiración fue, en realidad, un accidente.

El duque de Edimburgo fue ingresado el viernes 23 de diciembre de 2011 por la tarde de urgencia, tras sentir dolores en el pecho, y tuvo que ser sometido por la noche a una angioplastia para desbloquear una arteria coronaria. La intervención quirúrgica fue un éxito.​

Retiro y muerte

El 4 de mayo de 2017, el palacio de Buckingham anunció que en otoño de 2017 Felipe se retiraría de su vida pública, siendo efectiva desde el 2 de agosto del mismo año.28​29​

El 20 de junio de 2017 fue hospitalizado en el hospital Rey Eduardo VII, en Marylebone, como medida preventiva por sufrir una infección,​ por lo que no pudo asistir a la apertura del Parlamento británico y fue sustituido por su hijo Carlos.​ En enero de 2019 se vio involucrado en un accidente de tráfico.​ Fue hospitalizado de nuevo el 20 de diciembre de 2019.​

El 16 de febrero de 2021 el duque de Edimburgo fue nuevamente hospitalizado en el mismo hospital por precaución, tras asegurar que «se sentía mal».​ Se confirmó que padecía una infección, y posteriormente lo trasladaron al hospital de San Bartolomé. Tras ser intervenido quirúrgicamente del corazón en este centro sanitario, regresó al hospital Rey Eduardo VII. El 16 de marzo de 2021 se le dio el alta médica. ​Finalmente, la mañana del 9 de abril de 2021, fallecería a la edad de 99 años en el castillo de Windsor.

