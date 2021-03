El estreno de la serie documental sobre Rocío Carrasco ha causado un gran revuelo a nivel nacional. En ella, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco hace un repaso por su vida y reconoce que sufrió malos tratos por parte de su expareja, Antonio David Flores.

Además, la hija de la tonadillera fallecida reconoce también que intentó suicidarse el pasado año 2019. Todo ocurrió cuando su hija Rocío Flores asistía al plató de GH Vip para defender a Antonio David Flores. “En ese momento no estaba bien, por todo lo que llevaba pasando, nadie lo sabe pero llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011″, señala Carrasco en el documental.

«Ese día determino que no puedo, que ya había hecho lo posible porque todo eso cesase y había puesto en conocimiento de la justicia una actitud y actuaciones que consideraba maltrato. La única manera de que todo se terminara era quitándome del medio. Me tomé varias pastillas diferentes y me quede dormida»

Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo a Rocío Carrasco

Tras la emisión de los dos primeros capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva, la clase política ha reaccionado a las contundentes declaraciones de Rocío Carrasco. «El testimonio de Rocío es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo», señala la ministra de Igualdad, Irene Montero en su cuenta de Twitter.

Adriana Lastra también ha reaccionado a esta impactante serie documental. «Rocío es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres».

La diputada por la Asamblea de Madrid por Vox, Rocío Monasterio, tampoco ha dejado de lado la oportunidad de opinar sobre estos dos primeros episodios, aunque desde otro enfoque. «Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre».

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1 — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021

Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre. #rociocarrasco #RocioVerdad1 — Rocio Monasterio (@monasterioR) March 21, 2021

Lo que es palpable es que este impactante documental ha impactado a todo tipo de personas en todo el país. Uniendo además a personalidades políticas de distinta ideología para mostrar su apoyo y entendimiento a la hija de la tonadillera fallecida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...