Correos ofrece más de 125.000 puestos de trabajo de su bolsa de empleo

La empresa pública de mensajería española abre las puertas a su bolsa de trabajo con un total de 128.153 plazas disponibles.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el próximo 17 de febrero. En las ofertas se ofrecen varios tipos de contratos, cuyos tipos de jornada son completa, parcial con distribución semanal o parcial con distribución en viernes, sábado y domingo.

Las personas deberán entregar la solicitud dentro de las fechas establecidas y no se podrá, bajo ningún concepto, optar a más de dos bolsas de trabajo por candidato y siempre en la misma provincia o limítrofes a la provincia en la que esté empadronado el mismo.

Requisitos y documentación

La inscripción no les llevará más de 30 minutos, tiempo establecido para rellenar el formulario de la Bolsa de Trabajo de Correos. Desde el pasado lunes el proceso en marcha y se deberá entregar el DNI en caso de no estar ya registrado en la Bolsa de Empleo de Correos; permisos de conducción (solo en caso de no autorizar a Correos para consultar tus datos en la GDT y titulaciones académicas, de idiomas, etc.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, todo el proceso se llevará a cabo de forma online. Por tanto, se aconseja tener los impresos escaneados.

En relación a los requisitos, Correos tramitará y dará luz verde a los expedientes de las personas que cumplan los siguientes apartados: