Los retos de los GrowShops en la venta de semillas

Romper los tabús que existen alrededor de determinados aspectos en muchas ocasiones resulta misión imposible. Muchas veces es porque se evita a hablar de ciertos temas por pudor real, por una suerte de costumbre aprendida o, incluso, por desconocimiento.

Probablemente terminar con estos tabús e instaurar una campaña a favor de la normalización de la marihuana para consumo propio es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector de los growshops, que cuentan con todo tipo de variedades (como puedes ver en este listado de semillas) dispuestas a ser plantadas por aquellos a los que no les frena el qué dirán y /o son amantes de la jardinería.

Marihuna sí, para consumo propio

La marihuana es una de las sustancias más consumidas en España. Aunque se cataloga como droga, tiene esa connotación terapéutica que, en pequeñas dosis, en ocasiones, puede llegar a ser positiva frente a una dolencia o enfermedad.

Según informes del Ministerio de Sanidad publicados durante el pasado año, el 35 % de los españoles lo habrían probado alguna vez a lo largo de su vida, lo que supone una cifra lo suficientemente elevada – un tercio de la población – como para poder legislar su consumo de una manera distinta al resto de sustancias estupefacientes debido también a su carácter menos nocivo.

Cada país tiene su propia legislación sobre el tema y cada equis años vuelve a surgir el debate, sabiendo ya que no se llegará a ninguna conclusión que dure más de una legislatura.

Aquí en España el Código Penal no lo considera delito si la posesión o el cultivo son para consumo propio en privado y no está destinado a tráfico. En este sentido, se sobreentiende que no se penaliza por tener un par de plantas y muy distinto es tener hectáreas.Por este motivo, muchos consumidores deciden comprar sus propias semillas y cultivar sus propias pantas. Además, también las semillas se venden como fines decorativos y para coleccionismo.

De esta forma, igualmente, las personas que consumen, cultivando la planta ellas mismas, evitan acudir a terceros, corriendo el riesgo de comprar algo que no está bien e incurrir en un delito.

Marketing también para la marihuana y cannabis

Actualmente, a pie de calle existen ya muchas tiendas de dedicadas al negocio del cannabis, tanto desde el punto de vista de la cosmética – dicen que el cáñamo tiene propiedades muy beneficiosas para la piel – como infusiones relax o, incluso, vaporizadores.

La existencia y normalización de este tipo de tiendas ya en las principales ciudades españolas ayudan a pequeños negocios online como GrowShops a romper con ese tabú de estar haciendo algo que no se debe cuando no es así.

Respecto a esto, de hecho, cada vez son más las tiendas online que surgen en torno a este producto y diferenciarse se ha convertido en otro desafío, como en cualquier otro sector donde empieza a aumentar la competencia.

Así, contar con una buena página web con un catálogo que sea visual, compartir información útil sobre conocimientos de cultivo o, invertir en una campaña de Google Adwords ayudará a posicionarse en la red y ayudar a enfrentarse a uno de los grandes desafíos: vencer el desconocimiento y hacerse visible. Fuera los tabús.