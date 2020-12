El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestaba en el Congreso de los Diputados que, si los contagios siguen aumentando, se verán obligados a endurecer la medidas acordadas en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Pedro Sánchez no descarta este endurecimiento si la situación epidemiológica lo requiere, tras el aumento generalizado de casos en comunidades como Madrid o Cataluña. “Estamos viendo un preocupante aumento de contagios, no tiremos todo por la borda. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad”, informaba en el Congreso de los Diputados donde comparecía para informar sobre la pandemia.

????EN DIRECTO



El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, comparece ante el @Congreso_Es para informar sobre los últimos Consejos Europeos y sobre la gestión del estado de alarma para contener la propagación del #COVID19. https://t.co/3P7nL8g8DV — La Moncloa (@desdelamoncloa) December 16, 2020

Sánchez ha querido pedir prudencia a la ciudadanía ante la proximidad de las fiestas navideñas para evitar masificaciones que se terminen traduciendo en contagios. “Nos quedan por delante meses duros, determinantes. No hay otro camino que el del respeto al conocimiento de los expertos, la disciplina social y la moral de victoria. Disfrutemos de la Navidad en casa, salgamos solo para lo imprescindible. Minimicemos los contactos. En estas Navidades se define si evitamos la tercera ola. El mejor regalo es ofrecer seguridad. Cuidarnos es regular seguridad”.

Andalucía tampoco descarta modificar las medidas

El presidente de la Junta de Andalucía, en una entrevista en Cope, hacía el pasado martes un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ante las aglomeraciones en Navidad. “Vamos a intentar no endurecerlas, pero esto va a depender de la evolución que tengamos. Todo está abierto y es reversible a mejor y peor“.