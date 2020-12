Carlos Latre asegura respetar el acento andaluz

Carlos Latre, la novedad de la parrilla del programa de Antena 3 El Hormiguero, responde a la audiencia que se haya sentido ofendida por su imitación de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistiendo en que no se debe “ver polémica, falta de respeto o desconsideración donde no los hay”.

Como sabía q esto iba a pasar en este MAR de twitter nuestro, cada día más infectado del plástico de la zizaña y el mal rollo, dejadme que os cuente algo: Ayer en el @El_Hormiguero imité/parodié a Ma Jesús Montero, la ministra PORTAVOZ del gobierno…si repito ministra PORTAVOZ. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 2, 2020

El humorista no se asombra de estas reacciones contrarias a su intervención cómica de anoche y achaca todo “al mar de twitter, nuestro cada día más infectado del plástico de la zizaña y mal rollo”. Sin embargo, reitera su profundo respeto, admiración y amor por el acento andaluz y quita hierro al asunto pidiendo que no le metan en sacos que no son los suyos.

En cualquier caso, para probar la base real de su número, alude a la hemeroteca en la que aparece la también portavoz del Gobierno con las siguientes expresiones: “estao”, “pactao”, “converzasiones” o “negoziasione”, entre otras.