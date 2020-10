El Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la sentencia de la llamada Época I de la trama Gürtel (1999-2005) y ha confirmado las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los principales líderes de esta red de corrupción, así como la que recibió el Partido Popular por lucrarse del entramado empresarial liderado por Francisco Correa.

En la sentencia, el Supremo confirma la comisión en esta causa de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.

Rajoy responde criticando la moción de censura

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha querido dejar pasar la ocasión para criticar que “toda la justificación” de la moción de censura que le desalojó de La Moncloa en 2018 “está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia”. “El 31 de mayo de 2018 afirmé, ante el pleno del Congreso de los Diputados, que la sentencia de Gürtel no condena al Gobierno, ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros, no condena a ningún militante del PP y no recoge ninguna condena penal contra el PP”.