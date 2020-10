Roberto Leal será padre por segunda vez

En su visita a ‘El Hormiguero’, el presentador alcalareño ha anunciado con mucha ilusión que su mujer está embarazada.

Este jueves, Roberto Leal visitó el programa que presenta Pablo Motos ‘El Hormiguero 3.0’ y allí ha compartido una feliz noticia con la audiencia del programa. Dentro de muy poco se convertirá en padre por segunda vez. El presentador natural de Alcalá de Guadaíra, casado con Sara Rubio, ya tiene una hija llamada Lola, de tres años, por lo que dentro de poco ampliarán la familia con un miembro más.

“Mi mujer está embarazada”

El alcalareño revelaba la noticia después de contar su experiencia tras pasar el COVID-19. “Cogí el COVID, estuve 3 o 4 días con síntomas un poco raro. Y, por cierto, no he recuperado todavía el olfato y el gusto del todo. Hay gente que dice que tarda meses, gente que dice que tarda 48 horas… y yo todavía Todavía hay sabores fuertes como el café o el vinagre, que sí, pero luego los gustos intermedios tipo cocido, lentejas me sabe a lo mismo. Es una situación bastante rara”, contaba en el conocido programa presentado por Pablo Motos