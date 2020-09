Los codos tampoco: la OMS recomienda saludar con la mano en el corazón

El saludo estrella tras la llegada del coronavirus, acercar el codo al de la otra persona, podría pasar también a la historia. La OMS ha recomendado alternativas con menos contacto, como la de ponerse la mano en el corazón.

Según ha señalado el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta alternativa sirve para evitar situarse a una distancia menor de un metro respecto a la otra persona, lo que evitaría a su vez riesgo de contagio a través de la piel y de la cercanía al rostro del otro.

Además, un estudio realizado en la India y recogido en la publicación Physics of Fluids, ha señalado otro dato respecto al uso actual que se da al codo. Si se tose sobre este cubierto, el virus no se expandiría, pero no ocurre así si se lleva a cabo esta acción directamente sobre la piel.