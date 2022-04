Para esta Feria de 2022, las casetas estrenarán un nuevo sistema de ventilación que facilitará la circulación del aire y la temperatura será más fresca, disminuyendo entre 3 y 4 grados centígrados.

Esta medida se ha hecho pensado primeramente en el covid-19, dado que esta Feria no va a tener restricciones pero el virus aún estará presente. Desde el Ayuntamiento recomiendan el uso de mascarillas cuando se crea conveniente aunque no sea ya una obligación.

La fórmula por la que se va a apostar es por «habilitar una especie de montera a dos aguas en la zona de la trastienda», donde habitualmente se concentra mayor número de personas y donde se ubica la cocina.

Toda la zona del techo de la trastienda quedará abierta (con cubierta a dos aguas), lo que permitirá la ventilación del aire de las casetas pero, al mismo tiempo, que no entre el agua en caso de que llueva. Por otro lado, al ser en la zona de la trastienda y no en «la noble» –que tiene más aireación al tener la apertura delantera y puertas– desde la línea de fachada no se observa la elevación que se le va a dar a las casetas.

