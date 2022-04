Esta semana se había pedido a la Junta prohibir el recargo de los taxistas durante la Feria de Abril ya que «no se adecuaba a la norma». La Consejería de Hacienda ha contestado a la denuncia que había efectuado la asociación FACUA, advirtiendo de que los taxistas que cobren a los usuarios que esperen colas en la Feria el recargo de hasta 3,86 euros en el precio de la carrera deberán ser multados por las autoridades de consumo.

Por su parte, el delegado de Movilidad ha rectificado su anuncio de esta semana y comunicado por escrito a la asociación que únicamente podrá aplicarse ese recargo si se piden los taxis a través del teléfono, web o app de las emisoras.

Además, en su escrito, remitido a la asociación este mismo viernes, el delegado aclara que «la parada de la portada en horario de 6.00 a 00.00 funcionará como parada de recogida ordinaria de usuarios, mientras que en horario de 00.00 a 6.00 se convierte en para exclusivamente para servicios concertados previamente». El delegado de Movilidad añade que «los usuarios que no tengan servicios concertados previamente, en horario de 00:00 a 6:00 deberán dirigirse a la parada ubicada en la contraportada».

El recargo no se aplicará a los taxis que están en la Feria

La modificación tarifaria aprobada por el Instituto del Taxi no se adecuaba al concepto de «servicio de concertación previa» que establece el artículo 44 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, en los que se hablaba de esta concertación de forma previa.

Sin embargo, en este caso no se producen ninguno de los supuestos previstos por las normativas: el usuario no sólo no concierta el lugar de recogida, tiene que desplazarse hasta las paradas de taxi, sino que tampoco acuerda una hora, ya que debe esperar en dicha parada hasta que le llegue el turno para coger el taxi correspondiente.

Así, si no lo han pedido en los medios citados anteriormente, al coger el taxi en las paradas de la Feria o en cualquier otro punto del recinto ferial o del resto de la ciudad, el taxímetro deberá marcar los 2,14 euros que se aplica en la bajada de bandera durante la semana de Feria y al finalizar el trayecto no podrán sumar cantidad alguna a lo que marque el dispositivo.