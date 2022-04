Este sábado 30 dará comienzo la Feria de Sevilla de este 2022, que tras dos años de pandemia sin poder celebrarse, volverá con más fuerza que nunca con sus sevillanas.

El albero, los rebujitos, los cacharritos de la calle del infierno, las casetas… Queda nada para que todas esas cosas, señas de identidad de la Feria, estén ya aquí.

Para ir preparándose para el segundo mayor acontecimiento de la primavera sevillana, que mejor que hacerlo que escuchando algunas de las sevillanas más famosas que se han escrito. Aquí os dejamos algunas de ellas:

Mírala Cara a Cara

Esta sevillana del duo Requiebros, compuesto por los hermanos Antonio y José, puede ser perfectamente una de las sevillanas que mas suenan en la Feria. Naturales de la localidad de Almonte (Huelva) llevan más de 40 años creando música con sevillanas como No me riñas, Hoy tengo ganas de ti o Se me va.

El Adiós

Los Amigos de Gines crearon esta sevillana en el año 1975, como parte de su disco De La Feria Al Rocio. Tal fue el éxito de esta canción, que llegaron a cantárselas a Su Santidad Juan Pablo II en su despedida tras visitar Sevilla.

Sueña la Margarita

Otra sevillana clásica de Los Amigos de Gines. También forma parte del disco De la Feria al Rocío. Otro clásico de Feria imprescindible en cualquier caseta.

Esta Niña Viene Tarde

Esta sevillana del duo Las Carlotas formó parte de su disco de 1997 Con Aires de Patio. Tal fue el éxito de esta sevillana que llegaron a realizar 70 galas en un mes. La sevillana recibió el premio de la asociación «Amigos de las sevillanas» como el «Mejor Tema Rociero del Año».

Sevillanas en los Bloques

Esta sevillana es de la cantante María Isabel, o mejor dicho, de Martirio, que es a la vez nombre y personaje. María Isabel formó parte del grupo Jarcha, cuyas canciones tuvieron una gran fama en la España de la Transición.