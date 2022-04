En la Feria de Abril de Sevilla existen las casetas privadas, que son la mayoría y tienen el acceso restringido a los socios y sus invitados, y las casetas públicas en las que pueden entrar todo aquel que quiera. Para la celebración de este año, el Real contará con ocho casetas públicas, algunas pertenecientes a los distintos distritos de Sevilla y otras de partidos políticos o sindicatos. Además, este año se ha destinado una caseta para aquellos turistas que visiten la Feria, con personal con idiomas para atender a los extranjeros y posibilidad de reservar comidas y cenas en los horarios acordes a su país de origen. Estará ubicada en la Calle Pascual Márquez, 255.

A continuación se muestra un listado con las casetas públicas para la Feria de Abril de Sevilla 2022, con su dirección: Distrito Casco Antiguo. C/ Antonio Bienvenida, 97-98-101; Distritos Sur – Bellavista – La Palmera. C/ Ignacio Sánchez-Mejías, 61-63-65; Distritos Macarena – Macarena Norte. C/ Pascual Márquez, 85-87-89; Distritos Triana – Los Remedios. C/ Pascual Márquez, 153-155-157; Distritos Este – Cerro – Amate. C/ Pascual Márquez, 215-217-219; Distritos Nervión – San Pablo – Santa Justa. C/ Castillares, 22-24-26; Caseta popular de entrada libre. C/ Costillares, 13-17; Caseta popular de entrada libre. C/ Pascual Márquez, 225-227-229.

Plano de la Feria de Abril de 2022.

En Sevilla, las casetas tienen diferentes tamaños distribuidos en módulos. De esta forma, existen casetas de un módulo, otras de dos y las más grande de ocho módulos. Las casetas públicas suelen ser bastante grandes, aunque igualmente suelen registrar una gran afluencia de personas. Es por ello, que se recomienda asistir con tiempo para conseguir alguna mesa bien situada en la que poder desarrollar tu día de Feria. Las casetas públicas tienen un horario de 12:00 horas hasta las 03:00 horas de la mañana, mientras que las privadas pueden decidir a qué hora cerrar.

El transporte es fundamental

Independientemente si eres socio o invitado de una caseta privada, o si por el contrario disfrutas de las fiestas en una pública, el transporte es algo fundamental a tener en cuenta. Los más afortunados van y vienen a pie, bien porque viven cerca o porque así lo prefieren para ahorrar colas y barullos. Los demás tienen la opción del taxi, del autobús, del metro, del buen amigo que no consume alcohol y hace el favor, y los menos que se atreven con las bicicletas a pesar de los trajes ceñidos.

El autobús deja cerca del recinto de la Feria, pero no al lado. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la dirección desde la que te aproximes al Real tendrás que andar más o menos una vez apeados del vehículo. Es una opción barata y cómoda para la ida, aunque puede no resultar tan óptima si la vuelta se realiza entrada la madrugada. En este caso, la empresa contratada suele habilitar una línea nocturna que conecta con el Prado de San Sebastián, desde donde salen otras líneas para los diferentes barrios y distritos.

El metro, por su parte, es una buena opción para aquellos residentes cerca de una boca subterránea por la que pase la única línea de metro que ostenta la ciudad de Sevilla. El horario para la Feria de Abril de 2022 todavía no está publicado, aunque previsiblemente abra las 24 horas del día como viene ocurriendo años atrás, aunque con mayor o menor afluencia de trenes dependiendo de la hora. A modo de ejemplo, los horarios de la última feria celebrada en 2019 fueron: 70% de servicio desde las 12 horas hasta las 04.00 horas; 60% de 04.00 horas a 12 horas del mediodía.

Por último, el taxi se presenta como la opción más cómoda (pues tiene acceso hasta el recinto ferial) y también la menos económica de las citadas. De esta forma, un ciudadano que toma un taxi a pie de calle se le aplicará una bajada de bandera de 2,14 euros, mientras que uno que concierta previamente el servicio, paga lo que marca el taxímetro hasta el punto de llegada, con un límite máximo de 6 euros. A ese precio inicial que se carga nada más subir al taxi, se suma el precio por kilómetro recorrido. Para establecer el precio por kilómetro existen diferentes tarifas para los diferentes días y horarios.