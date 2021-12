El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores ha iniciado los trabajos para la construcción de la portada de la Feria de Abril 2022. Con el acto de colocación del primer tubo que se ha celebrado hoy, arrancan los trabajos para levantar esta estructura efímera tras dos años de ausencia de celebración de esta fiesta.

Como novedad, contará con nuevas lámparas led en el Real que supondrán un importante ahorro energético y una reducción de emisiones de CO2 y con un sistema de ventilación en las casetas para mejorar la circulación interior del aire como medida de prevención frente al covid-19.

La portada de la Feria de 2022 recupera el diseño previsto para 2020, que está inspirado en el edificio regionalista del Hotel Alfonso XIII y a través del cual también se quiere rendir un homenaje al viajero coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Su diseño fue presentado al concurso de ideas bajo el lema ‘NODO XIII. Una historia de viajeros’, y es obra del arquitecto sevillano Francisco Javier Navarro de Pablos y el desarrollo y dirección del proyecto corresponde a la Sección Técnica de Fiestas Mayores.

También mantiene en su diseño el homenaje que estaba previsto a varias instituciones por distintas efemérides, como el de la base militar de Tablada con motivo de su Centenario; el de la Real Maestranza de Caballería que ha celebrado el 350 aniversario de su fundación; el del Centro Asturiano, que ha cumplido 50 años desde su creación en nuestra ciudad; y, por último, el del Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidoro, que también conmemora su 175 aniversario. Además, se introduce también este año un homenaje con motivo del V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, incluyendo el logotipo del Año Cultural Nebrija.

Novedades de la Feria 2022

Del mismo modo, Cabrera ha detallado algunas de las novedades con las que contará la Feria de 2022. Por una parte, siguiendo la línea del gobierno municipal de puesta en marcha de medidas que contribuyan desde el ámbito local a la lucha contra el cambio climático, este año se van a sustituir el cien por cien de las luminarias de las calles del Real (paraguas, paños bajos y paños altos) y de la portada por lámparas led, en total 201.000 unidades.

Esto va a suponer un ahorro de consumo energético de 114.959 kilovatios/hora y una reducción de 28,41 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Con esta medida se consigue una mayor eficacia lumínica, ya que reduciendo la potencia se consigue un nivel de lúmenes similar con un menor gasto energético y emisión de gases de efecto invernadero, y una mayor durabilidad desde el punto de vista lumínico.

Por otro lado, con el objetivo de introducir medidas frente a la propagación del COVID en las casetas, desde el Área de Fiestas Mayores se ha acordado con la Asociación de Montadores de Casetas de Feria idear un sistema que pueda mejorar la circulación del aire interior de las casetas. De esta forma, se ha llegado a la conclusión de habilitar una especie de montera a dos aguas en la zona de la trastienda de la caseta.

Por un lado, ésta es la zona que habitualmente tiene mayor concentración de personas y cuenta en la misma con la cocina. Ahora, toda la zona del techo quedará abierta (con cubierta a dos aguas), lo que permite circular aire pero al mismo que no entre el agua en caso de lluvia. Por otro lado, al ser en la zona de trastienda y no en la noble —que tiene más aireación al tener la apertura delantera y puertas— desde la línea de fachada no se observa la elevación que se le va a dar a las casetas.

Características de la portada

Respecto a las características de la portada de 2022, cuyo coste asciende a 500.000 euros aproximadamente, ésta tendrá 38 metros de altura y 46 de ancho. Presenta un fondo de 6 metros y un volumen de 3.450 metros cúbicos. En total, contará con 25.000 luces tipo led y 35.000 metros lineales de tubos.

La portada está compuesta por un cuerpo principal, articulado en dos niveles y dos torres en los extremos que representan la emblemática torre situada en el extremo del hotel más cercano a la Puerta de Jerez. Inspirado en la arcada del patio principal del hotel, el cuerpo central se compone de tres arcos en su mitad inferior: dos laterales de menor dimensión y uno central.

El autor del diseño base, Javier Navarro de Pablos, es arquitecto (2015) y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (2017) y en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano (2019) por la Universidad de Sevilla, donde desarrolla actualmente su tesis doctoral como contratado predoctoral. Como docente, imparte clases en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, habiendo participado como profesor invitado en el Máster de Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid e impartido charlas en un máster de la Universidad de Roma ‘La Sapienza’.

Es coautor de ‘Aljarafe, más que un Colegio: la Arquitectura pedagógica de Fernando Higueras y Antonio Miró’ (Recolectores Urbanos, 2018). Durante su formación ha realizado workshops internacionales en las universidades IUAV de Venecia, Southwest University of Science and Technology of Mianyang (China) y Universidad de Oriente de Santiago (Cuba). Ha obtenido distintas becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Universidad de Sevilla y una beca ARQUIA, desarrollando prácticas profesionales en el Ministerio de Fomento.

Como profesional, ha llevado a cabo investigaciones para el Ministerio de Fomento (‘Exposiciones y muestras de arquitectura en las Arquerías de Nuevos Ministerios’), ha trabajado en el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción de la Universidad de Sevilla (2016-2017).

Además, ha colaborado con diversos estudios de arquitectura y diseño. Ha sido Premio Nacional en la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por su Proyecto Fin de Carrera. Comisario de las exposiciones ‘Imagination on Exile’ (2017), en colaboración del Harvard GSD, y de la itinerancia en Sevilla de la muestra de la XIII BEAU (2017), colabora también como adjunto a la Subdirección de Cultura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Realiza periódicamente bocetos y dibujos de la ciudad de Sevilla, publicados en la cuenta de Instagram @sevilladibujada.