Dantesca escena la que ha vivido la periodista Isabel Balado durante una conexión en directo con el programa de televisión En boca de todos, cuando ha sido agredida sexualmente por un transeúnte. La joven se encontraba relatando una noticia en directo cuando un hombre se le acercó por detrás y le tocó el culo mientras pasaba por su lado.

Agresión sexual en directo a la periodista @isabalado del programa @EnBocaDe_Todos de @cuatro. La tranquilidad con la que se queda el agresor ante la cámara y la condescendencia con la que le toca el pelo a su víctima cuando ella le recrimina los hechos. La sensación de impunidad pic.twitter.com/AtfGRYY1bS — Miquel Ramos 🥘 (@Miquel_R) September 12, 2023

Los hechos han tenido lugar este martes, en directo, mientras el conductor del programa, Nacho Abad, escuchaba atentamente a la periodista. Tras el suceso, la joven ha pedido disculpas y ha continuado haciendo su trabajo hasta que el presentador, sin dar crédito, le ha preguntado por lo ocurrido. «Isa, perdona que te interrumpa. ¿Te te acaba de tocar el culo?», preguntó Abad a Balado, a lo que la joven asintió.

Tras ello, varias voces en el programa pidieron que se enfocara el rostro del agresor, que seguía postrado frente a la periodista. «Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando», le reprochó Balado al hombre, quien aseguró que «yo no te he querido tocar el culo». «Me gustaría que me dejaras trabajar», fue lo último que Isa Balado espetó al agresor que, antes de irse, tocó el pelo de la periodista con total impunidad en un gesto condescendiente.

La tranquilidad y la pasividad del agresor ante los hechos, aún sabiendo que estaba siendo grabado y transmitido en directo, ha indignado a las redes, donde el vídeo ya acumula miles de reproducciones. Incluso la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha publicado un mensaje de apoyo a la periodista a través de su cuenta de Twitter.